Волгоградского атамана попросили с госслужбы "на выход"

Директор ГКУ «Казачий центр государственной службы» Александр Кривенцев уволен с поста руководителя учреждения. Как рассказал ИА "Высота 102" сам Александр Анатольевич, контракт с ним расторгнут по инициативе работодателя – комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области – без объяснения причин. Александр Кривинцев является атаманом Волгоградского казачьего круга. В 2013 году в отношении Александра Кривенцева возбуждали уголовное дело по подозрению в причастности к внесению «мертвых душ» в список дружинников, чья работа оплачивалась из бюджета. Однако дело потом было прекращено.

Между тем, КСП Волгоградской области в 2016 году по результатам проверки ГКУ «Казачий центр государственной службы» выявила нарушения бюджетной отчетности в ведении финансовых дел учреждением. Кроме того, как стало известно ИА "Высота 102", казачий центр проверял и комитет, обнаружив ряд нарушений бюджетного кодекса. По результатам этой проверки Александр Кривенцев получил дисциплинарное взыскание, материалы направлены в комитет финансов Волгоградской области в связи с наличием признаков административного правонарушения.

Сейчас на пост директора учреждения вернулся Александр Затопляев, который несколько лет назад уже работал на этой должности.



