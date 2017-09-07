|Общество
|07.09.2017 18:10
Волгоградского атамана попросили с госслужбы "на выход"
Директор ГКУ «Казачий центр государственной службы» Александр Кривенцев уволен с поста руководителя учреждения. Как рассказал ИА "Высота 102" сам Александр Анатольевич, контракт с ним расторгнут по инициативе работодателя – комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области – без объяснения причин. Александр Кривинцев является атаманом Волгоградского казачьего круга. В 2013 году в отношении Александра Кривенцева возбуждали уголовное дело по подозрению в причастности к внесению «мертвых душ» в список дружинников, чья работа оплачивалась из бюджета. Однако дело потом было прекращено.
Между тем, КСП Волгоградской области в 2016 году по результатам проверки ГКУ «Казачий центр государственной службы» выявила нарушения бюджетной отчетности в ведении финансовых дел учреждением. Кроме того, как стало известно ИА "Высота 102", казачий центр проверял и комитет, обнаружив ряд нарушений бюджетного кодекса. По результатам этой проверки Александр Кривенцев получил дисциплинарное взыскание, материалы направлены в комитет финансов Волгоградской области в связи с наличием признаков административного правонарушения.
Сейчас на пост директора учреждения вернулся Александр Затопляев, который несколько лет назад уже работал на этой должности.
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«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...
|Аналитика
|07.09.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: Борьба с коррупцией в регионе остается принципиальной задачей для СУ СК РФ по Волгоградской области
Смотрите сегодня в программе: профессионалов СУ СК РФ по Волгоградской области поздравили и отметили наградами по случаю 10-летия ведомства. Резонансное дело профессора волгоградского вуза направлено в суд: доктора наук обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Опаснее, чем «белое море»?: многочисленные цистерны на железнодорожных путях у завода «Химпром» вызывают беспокойство специалистов, знакомых с ситуацией. «Благоустройство городской среды»: активные жители дворов Центрального района Волгограда придирчиво следят за ходом работ. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
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|Газетный киоск
|07.09.2017 18:15
Ростов-на-Дону, 7 сентября, ИНТЕРФАКС-ЮГ и Северный Кавказ Арбитражный суд Волгоградской области продлил процедуру конкурсного производства в ЗАО "Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь» (ВМЗКО) на 5 месяцев, следует из материалов суда. На заседании 4 сентября суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры в связи с незавершенностью всех мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве. Отчет конкурсного управляющего назначен на 5 февраля 2018 года.
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|Общество
|07.09.2017 17:58
Сегодня первая гуманитарная помощь отправляется из республики Дагестан жителям Ростова-на-Дону и Волгоградской области, пострадавшим от крупных пожаров. Помощь оказана из резервного фонда правительства Дагестана. По данным главного управления МЧС России по республике, - сообщает ИА «Высота 102», - доставка гуманитарной помощи осуществляется личным составом и техникой. Как заявили в МЧС, сотрудники чрезвычайного ведомства республики неоднократно участвуют в доставке гуманитарной помощи, в том числе предметов мебели, пострадавшим в различных регионах России.
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|Культура
|07.09.2017 17:45
К празднованию 428-летия Волгограда музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовил более десяти мероприятий. Они пройдут при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества в музее-панораме «Сталинградская битва», Мемориально-историческом музее и в музее «Память». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе учреждения. Всех желающих волгоградцев и гостей города-героя приглашают отправиться в пешеходную экскурсию с игровыми элементами – «Старый Царицын», пройти квест «Старый дом загадок полон», принять участие в мастер-классе по изготовлению бумажных солдатиков и посетить объекты музея-заповедника. Праздничные мероприятия пройдет в течение двух дней, 9 и 10 сентября с 10:00 до 20:00. Подробную программу всех событий можно узнать...
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|Происшествия
|07.09.2017 17:40
По подозрению в причастности к многомиллионному хищению средств дольщиков в Волгограде задержан гендиректор ЗАО "ЮнижСтрой" Юрий Корольков. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, Корольков задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Юрий Корольков, напомним, уже является фигурантом ряда уголовных дел, а его компания давно снискала славу недобросовестного застройщика. По материалам дела, ЗАО "ЮнижСтрой" в срок до марта 2012 года должен был ввести в эксплуатацию в Дзержинском районе Волгограда многоквартирный дом, а затем в течение двух месяцев передать его дольщикам...
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|Происшествия
|07.09.2017 17:29
Полицейские задержали сегодня 37 граждан Узбекистана, которые незаконно трудились на полях вблизи хутора Степной Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, проверка показала, что у 33 иностранных граждан не было патентов - разрешений на трудовую деятельность, 6 человек находились на территории Российской Федерации незаконно. А еще 21 человек указали иную, не связанную с работой, цель пребывания в стране. Все нарушители привлечены к административной ответственности. В ближайшее время 6 граждан Узбекистана предстанут перед судом, который решит вопрос об их выдворении за пределы России.
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|Телеком
|07.09.2017 16:24
«Ростелеком» выступит партнером ежегодного фестиваля уличных танцев «Сила стиля», который состоится в воскресенье 10 сентября в 15 часов на верхней террасе набережной у памятника Герою Советского Союза летчику Хользунову В.С. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на общегородском праздничном мероприятии будет открыт уличный павильон «Ростелекома», где специалисты компании продемонстрируют горожанам безграничные возможности «Интерактивного ТВ» и расскажут обо всех преимуществах популярной услуги. Также можно будет получить консультацию о новых тарифах, узнать о скидках, акционных предложениях и прямо на месте подключить услуги оператора. Для детей будет организована интерактивная площадка с аквагримом, конкурсами, играми и воздушными шарами. ...
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|Общество
|07.09.2017 16:01
Дзержинский районный суд запретил доступ к сайту, где размещалась информация о способах уклонения от призыва и предложения о покупке военного билета. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, суд признал, что размещенные на сайте данные популяризуют уклонение от призыва и создают ложные представления о воинской службе у посетителей интернет-ресурса. И подталкивают молодых людей к неисполнению конституционного долга и обязанности граждан Российской Федерации по защите Отечества.
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|Экология
|07.09.2017 15:46
На территории Парка героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда гуляют полчища крыс. Об этом ИА «Высота 102» заявили активисты ОНФ, которые в рамках проекта «Генеральная уборка» провели рейд по выявлению несанкционированных свалок. На берегу водоема, где местные жители гуляют с детьми, были обнаружены стаи крыс, которые заполонили берег пруда. Как рассказали молодые мамы, они опасаются подходить к водоему, чтобы вместе с детьми покормить уток, которые прилетают сюда из года в год, и давно стали любимцами местных жителей и...
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|Общество
|07.09.2017 15:45
Сегодня активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили один из жилых кварталов в центре Волгограде, где полным ходом идут работы по ремонту дворовой территории в рамках программы "Благоустройство городской среды". Как сообщает ИА "Высота 102", вместе с "фронтовиками" проверить ход работ и пообщаться с активными жильцами пришли представители районной администрации, муниципального учреждения "Комдорстрой" - заказчик работ, а также разработчики проектной документации и подрядчики. Причиной для визита ревизоров послужили обращения собственников квартир в многоквартирных домах №20 по улице Мира и №10 по улице Комсомольская по поводу проводимого ремонта и благоустройства. Как...
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|Расследования
|07.09.2017 15:40
К 4,5 годам лишения свободы приговорил Краснооктябрьский районный суд Владислава Высокова, бывшего директора ООО «Волгостройгрупп г.Волгограда». Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, он признан виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием своего положения и злоупотреблении полномочиями. Речь идет о 2,2 млн рублей, которые поступили на расчетный счёт ООО «Волгостройгрупп г. Волгограда» от участников долевого строительства жилья, в Краснооктябрьском районе города-героя. А бывший руководитель компании их растратил. Доказали правоохранители и нецелевое использование средств дольщиков. Из-за действий осужденного была затянута сдача в эксплуатацию многоквартирного дома № 64 по улице Репина. Свою вину осужденный не признал, а...
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|Расследования
|07.09.2017 15:39
Пять лет лишения свободы грозит 37-летней жительнице станицы Сиротино Иловлинского района за поджог жилых домов. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в первом случае она подожгла дом соседей, с которыми находилась в ссоре. На преступление она пошла ночью, вооружившись спичками и бумагой. В результате частный дом полностью сгорел, а проживающей в нем семейной паре чудом удалось спастись. Аналогичным образом женщина подожгла и дом своего отчима, на которого затаила обиду. Домовладение полностью сгорело, мужчине также удалось спастись. Судебно-психиатрическая экспертиза признала женщиной вменяемой. Она находится под стражей.
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|Астрахань
|07.09.2017 15:33
Сегодня в Астраханской области в районе села Солодники Черноярского района начались поиски 60-летнего жителя г. Волгограда, который накануне ловил рыбу в лодке на реке Дубовка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МЧС по региону, это не первый подобный случай за последнюю неделю. 3 сентября в этом же Черноярском районе на реке Каменноярская Воложка при рыбной ловле на резиновой лодке также пропал житель Волгограда. Его тело было извлечено из воды 5 сентября. В настоящее время на месте происшествия – реке Дубовка - работает следственно-оперативная группа Черноярского района. ...
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|Борьба с коррупцией
|07.09.2017 15:00
В Ворошиловский суд Волгограда направлено уголовное дело о взятке, полученной бывшим заместителем директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александром Богомоловым, сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре. Обвиняемый свою вину не признает. Напомним, что в январе Александр Богомолов был задержан по подозрению в получении взятки в 50 тысяч долларов. За эти деньги он обещал содействие одному из соискателей в получении степени доктора наук. По данным следствия, в 2005 году подозреваемый предложил своему приятелю помощь в получении научной степени доктора наук за 50 тысяч долларов. При этом профессор, являясь председателем диссертационного совета, гарантировал, что...
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|Общество
|07.09.2017 14:01
Впервые Волгоградский опорный технический университет, единственный из всех высших учебных заведений региона, попал в 14-й ежегодный рейтинг лучших университетов мира 2018 по версии издания Times Higher Education (THE). Среди ведущих мировых вузов Волгоградский техуниверситет занял позицию 1001+, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ. В мировом рейтинге представлено 27 российских вузов, среди них самую высокую позицию – 194 место занимает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Перечень лучших вузов THE – один из самых известных международных рейтингов. Он является результатом глобального исследования высших учебных заведений всего мира. Рейтинг рассчитывается ежегодно...
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Волгоградского атамана попросили с госслужбы "на выход" 19
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7 сентября 15:00
7 сентября 12:39
7 сентября 11:40
Общество
7 сентября 18:10
Волгоградского атамана попросили с госслужбы "на выход" 19
7 сентября 17:58
7 сентября 16:01
7 сентября 12:39
7 сентября 10:57
6 сентября 11:21
6 сентября 11:05
6 сентября 10:29
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