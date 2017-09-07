В Волгограде задержан гендиректор "ЮнижСтрой" за хищение 50 млн рублей дольщиков







По подозрению в причастности к многомиллионному хищению средств дольщиков в Волгограде задержан гендиректор ЗАО "ЮнижСтрой" Юрий Корольков. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, Корольков задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Юрий Корольков, напомним, уже является фигурантом ряда уголовных дел, а его компания давно снискала славу недобросовестного застройщика.