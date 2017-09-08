В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области рассматривается иск администрации района к семье опекунов, которые растратили средства, принадлежавшие девочке-сироте. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время представители отдела опеки и попечительства, которые сами же отдали в приемную семью оставшуюся без родителей девочку, пытаются вернуть бюджетные деньги, которые в течение нескольких лет перечислялись на ее счет. Этими деньгами, как предполагают в органах опеки района, опекуны распоряжались по своему усмотрению, девочке доставалось «всего ничего».

Печальная история Кати началась почти 7 лет назад: ей было 10 лет, когда умер ее отец, а мать лишили родительских прав. Судьбой ребенка занялись специалисты отдела, которые и определили девочку в семью, в которой она прожила 4, 5 года. Но в семье случился конфликт, после которого девочке нашли другую, «хорошую» семью. Постановлением администрации Среднеахтубинского муниципального района от 18.06.2015 года опекуном была назначена жительница поселка, жаждущая проявить заботу и участие о девочке. При этом на ее содержание государство выплачивало в месяц около 16 тысяч рублей. Сначала деньги приходили через почтовое отделение, потом стали перечисляться на ее банковскую карту, откуда, впрочем, быстро исчезали. В результате только за период с июня 2015 года по октябрь 2016 года со счета ребенка-сироты было снято 320 тыс. 649 рублей. И, когда об этом стало известно сотрудникам отдела, они спохватились: снятие денежных средств со вклада без разрешения органа опеки и попечительства невозможно. Сама опекунша не смогла предоставить никаких доказательств, что деньги были потрачены в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Служащие отдела опеки договор с ней расторгли и пошли в суд иском, в котором требуют взыскать с нее в пользу несовершеннолетней девочки эти деньги. В настоящее время судебный процесс продолжается, на нем присутствует и начальник отдела по защите прав и законных интересов ребенка аппарата уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.

«По какому принципу отбираются семьи для опекунства? Ведь здесь не только материальная сторона дела, но и моральная. Сейчас девочке вновь нашли приемную семью, третью по счету за 7 лет. Это нормально?» - спросили мы его. Однако, как говорит Ковшиков, аппарат уполномоченного по правам ребенка не имеет никакого отношения к опекунству. «Устройством детей в семью занимаются только органы опеки. Мы вмешиваемся, когда нарушаются права детей».

«А разве в данном случае не нарушены права ребенка? И что делать с представителями органами опеки, которые отдают детей в «нехорошие» семьи и не несут за это никакой ответственности?».

«Ну почему же не несут? Насколько мне известно, предыдущий начальник отдела уволен, там сейчас новый руководитель».

Новый руководитель Елена Гришина комментировать действия бывшей начальницы не стала, отметив, что «на момент передачи ребенка под опеку никаких вопросов во всех случаях не возникло, с документами было все в порядке, все характеристики были положительными».

Однако, по словам экспертов, с которыми беседовали журналисты информагентства, решение отдать в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – нелегкий и очень ответственный шаг. Нужен тщательный подход к каждому такому случаю, чтобы понимать, что стоит за этим: действительно желание окружить заботой и вниманием оставшегося без родителей маленького человека, или же корыстный интерес, только цель получать деньги на его содержание? «В данном случае органы опеки Среднеахтубинского района «сами себя высекли»: дважды отдавали девочку в семьи, которых, по всей вероятности, трудно заподозрить в светлых чувствах и стремлениях. При этом масса ведомств уполномочена отслеживать такие случаи: сами представители опеки, сотрудники полиции, психологи. Увы, такие факты далеко не единичны, когда детей изымают, отдают новым опекунам, ребенок испытывает психологические травмы, но виновных в этом нет», - заключили собеседники агентства.

В настоящее время, по словам Елены Гришиной, девочка вот уже два месяца живет у своей троюродной тети. Редакция проследит за ее жизнью в новой семье.