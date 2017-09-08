|Расследования
|08.09.2017 13:23
В Волгоградской области семья опекунов опустошила банковскую карту девочки-сироты
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области рассматривается иск администрации района к семье опекунов, которые растратили средства, принадлежавшие девочке-сироте. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время представители отдела опеки и попечительства, которые сами же отдали в приемную семью оставшуюся без родителей девочку, пытаются вернуть бюджетные деньги, которые в течение нескольких лет перечислялись на ее счет. Этими деньгами, как предполагают в органах опеки района, опекуны распоряжались по своему усмотрению, девочке доставалось «всего ничего».
Печальная история Кати началась почти 7 лет назад: ей было 10 лет, когда умер ее отец, а мать лишили родительских прав. Судьбой ребенка занялись специалисты отдела, которые и определили девочку в семью, в которой она прожила 4, 5 года. Но в семье случился конфликт, после которого девочке нашли другую, «хорошую» семью. Постановлением администрации Среднеахтубинского муниципального района от 18.06.2015 года опекуном была назначена жительница поселка, жаждущая проявить заботу и участие о девочке. При этом на ее содержание государство выплачивало в месяц около 16 тысяч рублей. Сначала деньги приходили через почтовое отделение, потом стали перечисляться на ее банковскую карту, откуда, впрочем, быстро исчезали. В результате только за период с июня 2015 года по октябрь 2016 года со счета ребенка-сироты было снято 320 тыс. 649 рублей. И, когда об этом стало известно сотрудникам отдела, они спохватились: снятие денежных средств со вклада без разрешения органа опеки и попечительства невозможно. Сама опекунша не смогла предоставить никаких доказательств, что деньги были потрачены в интересах несовершеннолетнего ребенка.
Служащие отдела опеки договор с ней расторгли и пошли в суд иском, в котором требуют взыскать с нее в пользу несовершеннолетней девочки эти деньги. В настоящее время судебный процесс продолжается, на нем присутствует и начальник отдела по защите прав и законных интересов ребенка аппарата уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.
«По какому принципу отбираются семьи для опекунства? Ведь здесь не только материальная сторона дела, но и моральная. Сейчас девочке вновь нашли приемную семью, третью по счету за 7 лет. Это нормально?» - спросили мы его. Однако, как говорит Ковшиков, аппарат уполномоченного по правам ребенка не имеет никакого отношения к опекунству. «Устройством детей в семью занимаются только органы опеки. Мы вмешиваемся, когда нарушаются права детей».
«А разве в данном случае не нарушены права ребенка? И что делать с представителями органами опеки, которые отдают детей в «нехорошие» семьи и не несут за это никакой ответственности?».
«Ну почему же не несут? Насколько мне известно, предыдущий начальник отдела уволен, там сейчас новый руководитель».
Новый руководитель Елена Гришина комментировать действия бывшей начальницы не стала, отметив, что «на момент передачи ребенка под опеку никаких вопросов во всех случаях не возникло, с документами было все в порядке, все характеристики были положительными».
Однако, по словам экспертов, с которыми беседовали журналисты информагентства, решение отдать в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – нелегкий и очень ответственный шаг. Нужен тщательный подход к каждому такому случаю, чтобы понимать, что стоит за этим: действительно желание окружить заботой и вниманием оставшегося без родителей маленького человека, или же корыстный интерес, только цель получать деньги на его содержание? «В данном случае органы опеки Среднеахтубинского района «сами себя высекли»: дважды отдавали девочку в семьи, которых, по всей вероятности, трудно заподозрить в светлых чувствах и стремлениях. При этом масса ведомств уполномочена отслеживать такие случаи: сами представители опеки, сотрудники полиции, психологи. Увы, такие факты далеко не единичны, когда детей изымают, отдают новым опекунам, ребенок испытывает психологические травмы, но виновных в этом нет», - заключили собеседники агентства.
В настоящее время, по словам Елены Гришиной, девочка вот уже два месяца живет у своей троюродной тети. Редакция проследит за ее жизнью в новой семье.
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|Общество
|08.09.2017 15:52
С 9 сентября снимается режим чрезвычайной ситуации, введённый губернатором Волгоградской области 23 августа из-за сложной пожароопасной обстановки. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в администрации региона. Напомним, введение режима ЧС было связано с природными пожарами, которые бушевали в области и нанесли серьезный ущерб более 40 населенным пунктам. На оказание помощи пострадавшим из бюджета региона было выделено более 10 миллионов рублей. Также Волгоградским областным детским фондом организован сбор добровольных пожертвований.
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|Экология
|08.09.2017 15:45 (Обновлено: 08.09.2017 16:02)
«Задача человека – заботиться о мире, в котором мы видим не только материальное благосостояние», - заявил сегодня на заседании экологического совета при Волгоградской областной думе игумен Христофор. Сегодня же, - сообщает ИА «Высота 102», - обсуждалось подписание соглашения представителей волгоградской епархии с экологическим советом о совместной эколого-просветительской деятельности. По словам отца Христофора, при благословении Патриарха русской православной церкви Кирилла экологическое воспитание приобретает в настоящее время конкретные направления. Есть документы, которые обозначают методические рекомендации по защите экологии и мира,...
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|Происшествия
|08.09.2017 15:26 (Обновлено: 08.09.2017 15:40)
Задержан подозреваемый в ограблении квартиры 65-летнего жителя города Пятиморска Калачевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на преступление пошел 29-летний знакомый пенсионера, который до этого не раз занимал у него деньги. Живший неподалеку молодой человек часто бывал в доме пожилого мужчины и знал, где тот хранит ценности. В первый раз сосед "позаимствовал" пять тысяч рублей, но потерпевший не стал заявлять в полицию о пропаже денег. Во второй раз мужчина решился на ограбление, когда пенсионер отправился на отдых. Молодой человек забрался в квартиру через балконную дверь и похитил еще семь тысяч рублей. Вернувшийся с отдыха хозяин жилища...
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|Расследования
|08.09.2017 15:18 (Обновлено: 08.09.2017 15:19)
Два эпизода мошенничества исключены из приговора бывшему соучредителю УК "Емкор", экс-депутату городской думы Сергею Емельяненко. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, речь идет об эпизодах, ущерб по которым оценивался в 107 и 200 тысяч рублей соответственно. Емельяненко в июле этого года за мошенничество с платежами жильцов был осужден к 4,5 годам колонии общего режима. По материалам дела, с февраля по июль 2015 года он систематически получал в кассе управляющей компании деньги под видом займа, не имея намерения их возвращать. Таким образом он похитил более 7,5 млн рублей. Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал. Всего ему вменялось 14...
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|Происшествия
|08.09.2017 15:08
Сегодня пожарные снова боролись с огнем, который вспыхнул на окраине поселка Максима Горького в Советском районе Волгограда. О локализации пожара ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Между тем, по рассказам местных жителей, пришлось в буквальном смысле слова отбивать от огня жилой дом, и самое печальное, по их словам, что такая ситуация повторяется здесь постоянно. ИА «Высота 102» также неоднократно сообщало о последствиях опасного соседства домов, расположенных на окраине «Максимки», с цыганским поселком. Обитатели поселка много раз были замечены местными жителями на обжиге металлолома на свалке, где потом возникал пожар. Сегодня, по словам местных жителей,...
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|Происшествия
|08.09.2017 14:42 (Обновлено: 08.09.2017 15:20)
Полицейские задержали в Михайловке двоих мошенников, которые представлялись работниками общественной организации по защите прав потребителей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Их поиск начался после обращения в полицию двоих индивидуальных предпринимателей. Они и описали способ действия злоумышленников, которые приходили в торговую точку и предъявляли удостоверения сотрудников общественной организации по защите прав потребителей. Далее они требовали уплатить штраф в сумме 6000 рублей за якобы выявленные нарушения правил реализации продовольственных товаров. Всего таким образом они "проинспектировали" 15 торговых точек. Аферистов задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Михайловскому району. Злоумышленниками...
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|Спорт
|08.09.2017 14:31
В период с 9 сентября по 31 октября жителей и гостей Волгограда просят воздержаться от нахождения вблизи строительной площадки стадиона "Волгоград Арена", а также осуществления парковки транспортных средств рядом со стадионом в границах улиц Батальонная, Чуйкова, проспекта им. В.И. Ленина, прилегающих к ним проездов, набережной им. 62 Армии, а также в районе строительства объездной (рокадной) дороги напротив стадиона. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика АО "Стройтрансгаз", данные меры предосторожности связаны с тем, что в указанный период будет осуществляться нанесение лакокрасочных покрытий на металлоконструкции строящегося стадиона. В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов...
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|Расследования
|08.09.2017 12:59
Изменена мера пресечения 17-летнему подозреваемому в поджоге лесополосы в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, решение принято в апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры. Надзорное ведомство обжаловало решение Дзержинского районного суда, избравшего подозреваемому в качестве меры пресечения домашний арест. Как уже сообщало информагентство, прокуратура настаивала на том, что тинейджера необходимо поместить под стражу. Установлено, что он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также проходит обвиняемым в деле о грабеже, которое в настоящее время рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Напомним, 25 августа в Дзержинском районе областного центра в 400 метрах от жилой многоэтажки произошло возгорание...
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|Общество
|08.09.2017 12:45
Местные отделения партии «Единая Россия» включились в работу по оказанию помощи пострадавшим от пожаров в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении «ЕР», сформированы списки с перечнем необходимых мер поддержки для оказания адресной помощи. Также партийцы вместе с жителями проводят субботники по расчистке территорий от завалов. Такие акции проходят в Дубовском, Иловлинском, Ольховском, Среднеахтубинском районах и в Михайловке. Более 100 добровольцев помогают местным жителям, пострадавшим от пожаров, расчищать от завалов населенные пункты. Так, в селе Ягодное Ольховского района трудовой десант уже расчистил территории сгоревших домовладений от мусора, убрал спиленные ветки и деревья. Помощь в этом...
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|Происшествия
|08.09.2017 12:33
Документы и деньги росгвардейцы помогли вернуть 21-летнему работнику Камышинского хлопчатобумажного комбината, который стал жертвой грабежа. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, потерпевший лишился личных вещей, решившись на совместное застолье с малознакомым человеком. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 22 – летний неработающий, ранее судимый за кражу местный житель. Возбуждено уголовное дело.
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|Экономика
|08.09.2017 11:22 (Обновлено: 08.09.2017 11:57)
Существенная доля налоговых отчислений обеспечивается за счет стройкомплекса, именно поэтому важно понимать, как состояние строительной отрасли повлияет на бюджет региона, пояснили ИА «Высота 102» в ВОЛМе. Известно, что строительство – индикатор экономики. То, как «чувствует» себя строительный комплекс, во многом определяет здоровье национальной экономики в целом. На сегодняшний день существует несколько точек зрения на ситуацию в строительной отрасли. Одни эксперты утверждают, что падение в строительстве продолжается. Другие отмечают замедление спада и даже указывают на увеличение объемов работ и повышение финансовой обеспеченности застройщиков. Ситуацию комментирует Юрий Гончаров, Председатель Совета директоров ВОЛМА: «Наша Компания, как и любое предприятие стройиндустрии, это...
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|Общество
|08.09.2017 11:03
Состояние бассейна, который находится на территории Волгоградского социально-педагогического университета, вызывает обеспокоенность его посетителей. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, более трех месяцев они наблюдают, как фундамент с левой стороны проседает, появились трещины на лестнице и внизу стены. «В университете отреагировали, - сообщили читатели, - следующим образом: завезли песок и подсыпали под основание здания». Данный бассейн, говорится в обращении читателей, посещает ежедневно большое количество людей, в том числе и детей разного возраста. «Учитывая такую ситуацию, в конечном итоге будет деформирована кровля здания, так как разрушение идет непосредственно со стороны входа в бассейн и места, где расположены зона ожидания и...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.09.2017 11:01 (Обновлено: 08.09.2017 12:18)
Памятная церемония 8 сентября - в день годовщины начала блокады Ленинграда - уже много лет традиционно проходит у подножия Мамаева кургана в Волгограде. Пережившие детьми блокаду Ленинграда волгоградцы возложили цветы к стеле города-героя и зажгли свечи, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день в Волгограде действует общественная организация «Защитники и жители блокадного Ленинграда», в ее составе почти 200 человек. Всего в Волгоградской области проживает около 300 блокадников. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года. Погибли...
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|Происшествия
|08.09.2017 10:44
Волгоградские полицейские задержали двух несовершеннолетних девочек, подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, установлено, что девочки в возрасте 16 и 17 лет осуществили как минимум семнадцать так называемых «закладок» синтетического наркотика. В ходе обыска по месту жительства одной из школьниц оперативники обнаружили еще несколько свертков с приготовленным к сбыту наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, а также фасовочные пакетики, весы и другие приспособления для фасовки наркотика. В общей сложности полицейские изъяли 150 граммов сильнодействующего наркотического средства, что является крупным размером. Материалы переданы в СУ СК России по Волгоградской...
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|Астрахань
|08.09.2017 10:42
Сегодня на очередном заседании гордумы депутаты рассмотрели документ, согласно которому проезд в троллейбусах Астрахани повысится до 15 рублей. Таким образом, стоимость увеличивается на 5 рублей. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Предложение было внесено, учитывая сложные экономические трудности, с которыми столкнулось автобусно-троллейбусное предприятие. Чтобы сохранить муниципальный транспорт на улицах города, депутаты поддержали решение. Новый тариф вступит в силу 15 сентября.
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8 сентября 15:52
8 сентября 15:45
8 сентября 15:26
8 сентября 15:08
8 сентября 14:42
8 сентября 13:23
В Волгоградской области семья опекунов опустошила банковскую карту девочки-сироты 11
8 сентября 12:45
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8 сентября 10:29
8 сентября 10:26
8 сентября 10:03
Расследования
8 сентября 13:23
В Волгоградской области семья опекунов опустошила банковскую карту девочки-сироты 11
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