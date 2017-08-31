В Волгоградской области возбудили дело в отношении чиновника за попытку заработать на ЕГЭ

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации Ольховского района, который мошенническим путем завладел деньгами своей знакомой, пообещав ее сыну положительную оценку при сдаче ЕГЭ. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в мае текущего года к подозреваемому обратилась мать 11-классника местной школы с просьбой помочь ее сыну получить положительную оценку при сдаче ЕГЭ по физике. Мужчина, зная, что не является членом государственной экзаменационной комиссии, а значит, не имеет реальной возможности воздействовать на результаты сдачи ЕГЭ, согласился помочь ученику за денежное вознаграждение. Когда родители мальчика перевели на счет сотрудника администрации 40 000 рублей, он сказал, что школьник должен во время экзамена выйти в туалет, где ему будут переданы ответы на вопросы теста. Однако это обещание выполнено не было. Несовершеннолетний получил по результатам экзамена всего 38 баллов. Родители школьника, поняв, что их обманули, обратились в правоохранительные органы, рассказав о произошедшем.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Ольховского района.



