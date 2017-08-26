Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-Дону









Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и Ростове-на-Дону. Министр не исключил вероятности поджогов. Об этом, как передает ИА «Высота 102», говорится на сайте Кремля.

«Владимир Путин поручил Правительству продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров; правоохранительным органам – досконально разобраться в причинах произошедшего», - отмечается в сообщении.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 – жилые постройки. Один человек погиб. В Волгоградской области в связи с природными пожарами со среды действует режим чрезвычайной ситуации. К борьбе с огнем привлекались более 6,5 тысячи человек, свыше 2 тысяч единиц техники, авиация МЧС России.

Напомним, глава МЧС России Владимир Пучков 25 августа лично проконтролировал ситуацию с пожарами в Волгоградской области. Он посетил наиболее пострадавшие районы, встретился с местными жителями, а затем в Волгограде провел заседание правительственной комиссии, где заслушал доклады местных властей о тех мерах, которые были приняты для ликвидации пожаров, а также о том, какая работа ведется по оказанию помощи и поддержке пострадавшим жителям.



