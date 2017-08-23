



«Мусорная» проблема обсуждалась на рабочей встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным. Как уже сообщало ИА «Высота 102», в повестку обсуждаемых тем вошла вместе с вопросами газификации и рядом других ситуация с вывозом мусора в регионе.

Александр Жилкин отметил, что проблема в Астраханской области возникла в ноябре 2016 года, когда предыдущий оператор довёл себя до состояния банкротства и бросил рынок. С 1 июля волгоградская группа компаний «Чистый город» в лице ООО «ЭкоЦентр» начала работу в Астраханской области в качестве регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соседний с Волгоградской областью регион вступил на стадию полной перезагрузки отрасли обращения с отходами.

«Мы по новому законодательству, которое принято в прошлом году, все процедуры прошли, сегодня новый оператор достаточно стабильный. По крайней мере, я вижу, как он начинает. Всеми силами помогаем ему выстроить всю эту работу», - признался Александр Александрович.

На сегодняшний день волгоградской компанией ведется проектирование крупного современного мусороперерабатывающего комплекса мощностью 2,5 млн.куб.м./год, обновлен парк коммунально-уборочной техники, построены площадки временного накопления. Общий объем инвестиций, предусмотренный компанией на сферу обращения с отходами в Астраханской области, 1 млрд рублей.



