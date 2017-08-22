



Губернатор Астраханской области Александр Жилкин стал еще одним руководителем региона, которому президент РФ Владимир Путин передал папку с обращениями граждан по итогам прямой линии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналистам, как сообщает ИА "Высота 102", заявлял, что Путин после недавней прямой линии взял за практику перед встречами с губернаторами просматривать обращения, поступившие ему от жителей конкретного региона.

"Александр Александрович, хочу Вам тоже передать папку с вопросами, которые на "Прямую линию" поступали. Посмотрите внимательно, потом доложите мне Ваше видение решения вопросов", — сказал Путин.

Президент Владимир Путин напомнил Александру Жилкину, что еще на 2005 год были запланированы мероприятия по газификации, которые по сей день не завершены.

Президент Владимир Путин отметил, что проблема газификации была среди тем, с которыми астраханцы обращались на прямой линии к главе государства. Речь, по словам президента, касается сел и поселков Верхний Баскунчак, Успенка, Петропавловка и некоторых других в Ленинском районе Астрахани.

Жилкин в свою очередь сообщил, что область газифицирована на 87%. По словам губернатора, большая магистраль прокладывается сейчас по северным районам региона, в частности, по Ахтубинскому.

Ранее Владимир Путин в ходе рабочих встреч уже передал ряду руководителей регионов папки с обращениями граждан, полученными в ходе прямой линии, среди них — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, врио главы Бурятии Алексей Цыденов, врио главы Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Амурской области Александр Козлов, врио главы республики Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Псковской области Андрей Турчак, врио главы Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Турчак, получая "зеленую папку", отметил, что она уже стала знаменитой.