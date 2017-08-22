В волгоградском вузе сменился ректор





Ушел в отставку ректор Волгоградского государственного института искусств и культуры, профессор Виктор Крючек. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», академик МАИ, заслуженный работник культуры РФ руководил институтом на протяжении 17 лет и покинул пост в связи с окончанием срока трудового договора. До этого Виктор Крючек еще 8 лет являлся руководителем филиала до преобразования вуза в государственное учреждение. Сегодня коллективу ГБУК был представлен исполняющий обязанности ректора. Им стал Александр Веденеев, (на снимке) который ранее работал на посту первого проректора вуза.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что по итогам декларационной кампании за 2015 год Виктор Крючек и его супруга задекларировали шесть квартир. Годовой доход уже бывшего ректора за 2015 год составил около 2,2 миллиона рублей.



