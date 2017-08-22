В Волгоградской области любителям марихуаны «светит» от 10 до 20 лет колонии

Сегодня в Камышине Волгоградской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозрительного мужчину с крупным пакетом в руках, который, заметив патрульный автомобиль, выбросил ношу и попытался скрыться. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, во время разговора со стражами правопорядка мужчина нервничал, позже в ходе досмотра личных вещей, проведенного в присутствии понятых, в пакете у безработного местного жителя было обнаружена марихуана весом 425,48 г. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, накануне сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Волжскому изъяли у 30-летнего жителя Серафимовичского района и 26-летнего волжанина более 150 гр. марихуаны и 21 куст конопли. Уголовный кодекс за сбыт наркотиков предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.







