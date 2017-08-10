







Очень бурно обсуждали дизайн-проект так называемого «терракотового пути» жители кварталов в Центральном районе Волгограда, по которым его планируют провести, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, проект маршрута по историческому центру города, созданный московским архитектурным бюро MODUL и консалтинговым бюро «Стрелка», на этой неделе уже был представлен экспертному сообществу , которое в целом оценило его положительно. А вот на обсуждении проекта с горожанами обстановка была жаркой: спорили жители окрестных домов не только с московскими архитекторами, но и между собой.













Наиболее бурные дискуссии с авторами проекта вызвали предполагаемые места установки во дворах мусорных баков, организация пешеходных зон рядом с домами и обустройство ресторанчиков на месте нынешних гаражей. Еще жарче разгорелся спор между самими жильцами домов о количестве и расположении парковочных мест, а также организации движения транспорта во дворах. Напряжение в дискуссию добавил не раз всплывавший вопрос о правах собственников и арендаторов кафе, офисов и гаражей, находящихся на территории исторических кварталов.













То же самое многие жильцы окрестных дворов говорили и корреспонденту: идею благоустройства и проект в целом они одобряли, но отмечали разногласия между соседями по ряду вопросов.

«Камнем преткновения стал не столько сам проект, сколько разделение жильцов на тех, кого он заинтересовал, тех кто хочет перемен, но не видит в проекте своей выгоды, и тех, кто не хочет ничего менять, – подытожила житель одного из домов Анна Степнова. – Такие встречи хороши, когда все участники разбираются в обсуждаемом вопросе, или предмет спора не так сильно затрагивает их интересы, что они готовы биться до последней капли крови. Мы, собственники жилья, считаем двор своей территорией, и когда приходят люди, которые говорят, что все здесь изменят, то, естественно, появляются противоречия: кому-то хочется, чтобы машин во дворе было мало, а кто-то наоборот хочет парковку».













«В целом я поддерживаю подобные начинания: хорошо, чтобы и дворы были благоустроены, и цветы росли, и деревья не сохли, – прокомментировал житель дома №15 по проспекту Ленина, известный волгоградский художник Георгий Матевосян. – Мне понравилось, что к обсуждению были приглашены жители домов, их мнения выслушаны. Понятно также, что всегда найдутся недовольные всем люди. Но я считаю, что надо подходить не с позиции того, что нравится только тебе, но и задумываться о том, что будет нравиться детям и внукам. Прекрасно и то, что авторы проекта хотят «замкнуть» дворы на жителях домов, сейчас мой двор, – проходной. А по новому плану – пешеходы смогут проходить к площади Павших борцов, не «задевая» нашу детскую площадку».

«Ознакомившись с проектом, отмечу, что концепция связи наших кварталов пешеходной зоной и отделения в них общественного пространства от жилого – правильная, – делится мыслями житель одного из домов, волгоградский архитектор Алексей Лисин. – Однако необходим тщательный анализ ситуации с землепользованием. Здесь реализация задумки сталкивается с интересами многих собственников и арендаторов – это и различные организации, и собственники гаражей, имеющие права на земельные участки. Поэтому реализация проекта, по моему мнению, связана либо с подавлением чьих-то интересов, либо с дорогостоящим выкупом. Также авторам следует тщательнее продумать, как будет взаимодействовать их проект с уже существующей инженерной инфраструктурой».

Вместе с тем Алексей Лисин отметил, что сама идея возрождения исторического центра не нова: она возникла у волгоградских архитекторов еще в эпоху перестройки. И глядя на нынешний проект, по словам опытного специалиста, его авторы ознакомились с прежними наработками волгоградцев. «Они идут по той же канве, но используют при этом многие современные подходы в организации пространства и новые материалы», – уточняет волгоградский архитектор.

Прокомментировал прошедшие дебаты и один из авторов дизайн-проекта, архитектор MODUL Родион Праздников: «Слушания были полезны для нас. Сейчас профессиональное сообщество и администрация города вынесли эту идею на обсуждение общественности, когда каждый человек, не являясь специалистом, смог высказать свою точку зрения. Мы постараемся учесть пожелания жителей, и уже начали дорабатывать наш проект».

В частности, московский архитектор пояснил, что корректировки вносятся по каждому двору. Например, в «Надеждинском дворе», который расположен между домами №20 по улице Мира и №10 по Комсомольской, отказались от идеи превращения нескольких гаражей в ресторанчики, обслуживающие ресторанный дворик, не будут изменять проектировщики и внутридворовую схему движения транспорта.