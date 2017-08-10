Авиакомпания "Победа" намерена взыскать с 20-летней уроженки Дагестана Бесханум Сеферовой 300 тысяч рублей за выкуренную на борту сигарету. Как стало известно ИА "Высота 102", в такую сумму авиаперевозчик оценил ущерб, понесенный в результате внеплановой посадки самолета в Волгограде. Напомним, вчера в 19:04 самолет "Махачкала-Москва" вынужденно сел в аэропорту Гумрак из-за закурившей в туалете самолета пассажирки. Нарушительницу и ее подругу оставили в Волгограде, в 20:04 самолет с 181 пассажиром на борту вылетел в Москву. В Волгограде сотрудники полиции составили на женщину протокол по статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Статья предусматривает штраф до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Как ранее заявляла СМИ пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова, задержка из-за вынужденной посадки в Волгограде составила порядка 40 минут. Все расходы, в том числе расходы на топливо, обслуживание рейса, рабочее время экипажа и компенсацию другим пассажирам, понесенные "Победой" из-за вынужденной посадки, авиакомпания и намерена взыскать с нарушительницы.