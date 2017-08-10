Прокуратура аннулировала решение мэрии о ликвидации районных администраций Астрахани





Астраханская городская дума удовлетворила протест прокуратуры, которая потребовала отменить решение об аннулировании районных администраций в областном центре. Как сообщает ИА «Высота 102», надзорный орган указал на то, что мэрия областного центра должна была предварительно согласовать серьёзные изменения с представительным собранием. Напомним, в конце июля и.о. главы администрации Астрахани Сиражудин Агабеков подписал постановление о ликвидации администраций Советского, Кировского, Ленинского, Трусовского районов города в целях экономии бюджета. Надзорный орган посчитал, что мэрия нарушила положения федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

В суде параллельно рассматривается административное исковое заявление прокурора города о признании постановления администрации Астрахани не действительным. Предварительное слушание назначено на 17 августа.



