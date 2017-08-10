Волгоградские пловцы «уходят» из региона

Легендарная школа пловцов города-героя на Волге оказалась на грани катастрофы – сегодня ее активно покидают спортсмены и тренеры. Как сообщил ИА «Высота 102» заслуженный тренер России и СССР, руководитель Волгоградской областной федерации и первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко, происходит это из-за отсутствия взаимопонимания между областным комитетом физической культуры и спорта и областной федерацией плавания. «Спортсмены и тренерский состав не получают необходимую поддержку, и они вынуждены первоначально уходить из центра спортивной подготовки по плаванию облспорткомитета в областную федерацию плавания. Таким образом, на общественную организацию ложатся расходы по подготовке спортсменов сборной страны, по содержанию тренерского штаба и спортивных объектов, - комментирует ситуацию Авдиенко. - Кроме того, ряд наших пловцов переходит в команды других регионов, которые не только выделяют им стипендии, но и оплачивают их подготовку и поездки на соревнования».

Парадокс ситуации, как отметил Виктор Авдиенко, еще и в том, что волгоградские пловцы, выступая на престижных турнирах, представляют уже другие регионы. И это при том, что они продолжают тренироваться на нашей спортивной базе. Индикатором происходящего в волгоградском плавании стал прошедший в июле в Будапеште чемпионат мира по водным видам спорта. На нем нашу область в составе сборной России представляли всего лишь трое пловцов. Так, например, воспитанник волгоградской школы, участник Олимпиады в Рио, Илья Дружинин, был заявлен в российскую команду от Ханты-Мансийского автономного округа. Кстати, отметим, что всего подготовку к чемпионату мира 2017 года на базе волгоградской школы плавания проходили 19 из 28 российских участников. О высоком уровне оснащенности нашей спортивной базы, ее соответствии международным требованиям, говорит и тот факт, что в Волгограде тренируются не только россияне, но и пловцы из стран ближнего и дальнего зарубежья. За последнее время здесь прошли подготовку команды из Канады, Туркмении, Сирии, Азербайджана, Армении и Беларуси. Стоит отметить, что в свое время волгоградская кузница олимпийских чемпионов дала миру таких пловцов, как Евгений Садовый и Денис Панкратов. Без участия подготовленных в Волгограде членов сборной страны, были бы невозможны и спортивные успехи России за последние два десятилетия.



