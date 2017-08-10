Многодетную мать из Волгоградской области осудили за ложный донос на сожителя

Мать четверых детей из Фролово приговорили к выплате штрафа в 6 тысяч рублей за попытку незаконным способом наказать сожителя, который бросил ее 8 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, в этот день она поругалась с мужчиной и тот ушел из дома. Женщина набрала «02» и сообщила, что ее знакомый украл из дома золотую цепочку. Заявительница не поленилась и в 5 утра пришла в отделение, чтобы изложить лжефакты на бумаге. Проверка показала, что никакой кражи из ее дома не было. Адвокат пытался в апелляционной жалобе оспорить решение суда и снизить наказание для матери четверых детей, однако решение оставили в силе.