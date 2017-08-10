Жителям Городища Волгоградской области мешает спокойно жить нефтебаза

Жители поселка Городища Волгоградской области пожаловались в Общественную палату района на непонятный запах, который, как им кажется, идет с территории нефтебазы, расположенной на улице Рабоче-Крестьянская. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель районной Общественной палаты Николай Чеботков, «при обследовании данной территории активистами палаты с воздуха были вскрыты вопиющие факты нарушения пожарной безопасности. Вокруг нефтебазы отсутствует минерализованная полоса, вся территория заросла бурьяном, вокруг цистерн - разливы нефтепродуктов. И все эти нарушения - в 50 метрах от жилого массива».

Данные факты, по словам Чеботкова, были подтверждены и выездной комиссией по вопросам экологии районной думы. «Говорить о безопасной среде проживания жителей Городища не приходится», - говорит он. В связи с этим представители Общественной палаты Городищенского района обратились к руководителю территориального органа МЧС России - начальнику Главного управления МЧС России по Волгоградской области Олегу Гребенюку с просьбой принять незамедлительные меры и разобраться с данной ситуацией, чтобы «не взлететь на воздух».



