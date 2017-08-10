В Волгограде суд поставил точку в деле о взятках бывших прокуроров

Сегодня в Волгоградском областном суде оставили в силе решение в отношении одного из бывших сотрудников прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Максима Шахунова, который вместе со своими коллегами попался в 2013 году на получении взяток. Ему назначено 7 лет 1 месяц колонии со штрафом в 45 млн рублей и лишением права занимать должности в надзорных и правоохранительных органах на 3 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-секретарь облсуда Анастасия Черемушникова. Это наказание менее строгое, чем то, что выносилось годом ранее . Причем только в первой инстанции дело в отношении всех четверых сообщников рассматривалось трижды: один раз возвращалось на доработку, а дважды вынесенные решения оспаривались, возвращались в районный суд на новое рассмотрение, а впоследствии были частично изменены для каждого из членов преступной группировки в апелляционных и кассационных инстанциях. Что касается Шахунова, то в октябре прошлого года производство в отношении него выделили и заново направили в Центральный районный суд. Наумов получил 7 лет 1 месяц колонии, Шикунов - на 1 месяц больше и в колонии особого режима, а Задорожный приговорен к 3 годам 7 месяцам строгого режима. Последний не находился до вступления в силу под стражей, сбежал и был объявлен в розыск, но позже был задержан.

Напомним, бывшие сотрудники Волгоградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Наумов и Шахунов в марте и апреле 2013 года через посредников получили 300 тысяч рублей за непринятие мер реагирования в отношении осужденного, которому пронесли в исправительное учреждение сотовый телефон. Также в июне того же года они получили еще 500 тысяч рублей за другую услугу - невнесение апелляции на решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного.

Уголовное дело было возбуждено в 2013 году в результате реализации правоохранительными органами поручения прокуратуры области. Оперативные мероприятия проводили сотрудники УФСБ, расследование — СУ СКР по Волгоградской области.