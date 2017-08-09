В Волгограде кооператив проверяют на хищение у вкладчиков 4 млн рублей

По факту присвоения руководством кооператива «Волгоградский фонд сбережений» денег населения проводится проверка. Сегодня ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по региону, что от граждан поступил ряд заявлений, общая сумма ущерба насчитывает 4 млн рублей. Только в Центральный районный отдел обратились пятеро вкладчиков, которым в кооперативном обществе обещали «прокрутить» сбережения по 18-22% в год, но вскоре перестали выдавать деньги, причем не только накопившиеся проценты, но и сами вклады. Центральный офис организации и дополнительные офисы в Камышине, Волжском и Астрахани прекратили свою работу, сотрудников уволили. На форумах жители региона и астраханцы оставляют отзывы, разбиваются на группы и нанимают адвокатов для защиты своих интересов. Оперативники полиции на данный момент установили, что руководителем кредитно-потребительского кооператива является 58-летняя жительница Волгограда. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.