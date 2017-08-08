Дмитрий Медведев готов ощутить на себе 53-градусную жару в степных районах Волгоградской области





Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в скором времени может посетить Палласовский и Старополтавский районы Волгоградской области, которые сегодня бьют в регионе температурные рекорды. Как сообщает ИА "Высота 102", о своем намерении посетить знойные степи волгоградского региона глава российского правительства сообщил сегодня в Волгограде на совещании о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем выступлении подчеркнул, что для региона, где в районах, таких как Старополтавский и Палласовский, сейчас 51-53 градуса выше нуля, вода очень важна. "Вот там в следующий раз и встретимся", - то ли в шутку, то ли всерьез заметил Дмитрий Медведев. Глава российского правительства открыл совещание. Он отметил, что экологическая ситуация на Волге - самая серьезная в стране. Ежегодно в реку попадает 5,5 куб.км. сточных вод, из которых очищается только 10%. Также в водах великой русской реки затоплено 2,5 тыс. судов, что негативно отражается на ее экологии. Также премьер-министр РФ заявил, что нужно решать вопросы по обводнению реки Ахтубы, которая является левым рукавом Волги. Обратил он внимание и на засушливые территории, которые граничат с Казахстаном, где вопросы по обводнению и мелиорации имеют первостепенное значение.



