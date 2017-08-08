В результате прокурорского вмешательства коррупциогенные факторы исключены из более чем 900 нормативных правовых актов, которые пытались принимать муниципалитеты и сельские поселения в Волгоградской области с начала текущего года. Из документов исключались абзацы и пункты, которые могли играть на руку нечестным чиновникам, служащим и депутатам. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, проверки также выявили 11 фактов декларирования расходов служащих, которые превышали их доходы. К дисциплинарной ответственности за недостоверность сведений в декларациях привлекли 96 сотрудников службы приставов, налоговой и 10 органов власти, в том числе из комитетов по регулированию контрактной системы в сфере закупок, образования и науки, по управлению государственным имуществом и комитета здравоохранения.

Находили в ряде учреждений и семейную преемственность. Например, в Волжском, несмотря на многочисленные проверки, не нашлось никаких нарушений в одной из управляющих компаний, а потом выяснилось, что начальником отдела муниципального жилищного контроля является супруга директора УК. Нашлись в государственных бюджетных учреждениях и «мертвые души»: по материалам проверок прокуроров Центрального и Кировского районов Волгограда, а также Быковского и Среднеахтубинского районов возбуждены уголовные дела в отношении руководителей, которые похитили бюджетные деньги, перечисляя их своим родственникам в виде платы за работу, которую они фактически не выполняли. В сфере госзакупок выявлено более 200 нарушений, возбуждено с начала года 7 уголовных дел.