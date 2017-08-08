|Борьба с коррупцией
|08.08.2017 16:15
В Волгоградской области прокуратура нашла тысячу лазеек для коррупции в документах городских и сельских поселений
В результате прокурорского вмешательства коррупциогенные факторы исключены из более чем 900 нормативных правовых актов, которые пытались принимать муниципалитеты и сельские поселения в Волгоградской области с начала текущего года. Из документов исключались абзацы и пункты, которые могли играть на руку нечестным чиновникам, служащим и депутатам. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, проверки также выявили 11 фактов декларирования расходов служащих, которые превышали их доходы. К дисциплинарной ответственности за недостоверность сведений в декларациях привлекли 96 сотрудников службы приставов, налоговой и 10 органов власти, в том числе из комитетов по регулированию контрактной системы в сфере закупок, образования и науки, по управлению государственным имуществом и комитета здравоохранения.
Находили в ряде учреждений и семейную преемственность. Например, в Волжском, несмотря на многочисленные проверки, не нашлось никаких нарушений в одной из управляющих компаний, а потом выяснилось, что начальником отдела муниципального жилищного контроля является супруга директора УК. Нашлись в государственных бюджетных учреждениях и «мертвые души»: по материалам проверок прокуроров Центрального и Кировского районов Волгограда, а также Быковского и Среднеахтубинского районов возбуждены уголовные дела в отношении руководителей, которые похитили бюджетные деньги, перечисляя их своим родственникам в виде платы за работу, которую они фактически не выполняли. В сфере госзакупок выявлено более 200 нарушений, возбуждено с начала года 7 уголовных дел.
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|Происшествия
|09.08.2017 21:18
Несколько десятков гектаров горящей травы, мусора, сухой растительности удалось потушить в поселке Горьковском в Советском районе Волгограда. Ликвидация огня заняла около 6 часов из-за ветра. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, на данный момент жилым строениям, дачным обществам, близи которых возник пожар, угрозы нет.
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|Аналитика
|09.08.2017 20:05
Смотрите сегодня в программе: председатель правительства России Дмитрий Медведев «проникся» волгоградской жарой и видом строящегося стадиона к чемпионату мира. «О сохранении и защите водных природных объектов»: по следам большого совещания о сохранении Волги в Волгограде провели всероссийскую конференцию на эту же острую тему. Трудности с уличением судовладельцев, сбрасывающих нефтепродукты в Волгу: руководитель регионального управления Росприроднадзора рассказал про исчезнувший на глазах инспекторов танкер. Оффшоры рулят: комплекс зданий на улице Балонина в центре Волгограда, где хотят построить транспортно – пересадочный узел, оказался в залоге у зарубежных компаний. Теперь вне зоны газопровода: на улице Новороссийской вместо демонтированных торговых точек начали возводить торговую галерею. ...
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|Спорт
|09.08.2017 19:18
Продолжающаяся в связи с подготовкой к чемпионату мира-2018 реконструкция стадиона «Зенит» по-прежнему вынуждает «Ротор-Волгоград» выступать на выезде в матчах российского первенства Футбольной национальной Лиги, где сегодня проходят игры 7-го тура. Волгоградцы провели его в гостях у клуба «Оренбург» и сумели порадовать болельщиков ничейным исходом, добытым буквально на последних секундах встречи, - 2:2. Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, к поединку в южноуральских краях на стадионе «Газовик» поселка Ростоши коллектив Валерия Есипова подошел в статусе аутсайдера, с незавидным турнирным положением, занимая в таблице пока лишь 18-ю строчку. К тому же в минувшей игре новичок ФНЛ нынешнего...
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|Экология
|09.08.2017 18:00
В Светлоярском районе работник компании по переработке алюминия по фамилии Курко признан виновным в незаконном вылове рыбы и приговорен к 300-тысячному штрафу. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, в апреле осужденный прибыл на водоем вблизи Райгорода, установил 2 сети общей длинной 180 метров и оставил на 6 часов. С помощью такого браконьерского способа ему удалось добыть более 100 экземпляров рыб различных видов, после чего по дороге домой Курко был задержан полицейскими. Вину он признал, но в суде стал отрицать причастность к преступлению. Тем не менее удалось доказать факт браконьерства. Теперь осужденный также обязан выплатить...
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|Общество
|09.08.2017 17:22
У ООО «Техтранс» для нужд Волгоградской области, а именно строительства Нулевой рокадной дороги, изъят участок по адресу Набережная 62-й Армии, 68 недалеко от моста через Волгу. Как стало известно ИА «Высота 102» в арбитражном суде, располагающиеся на этой земле строения также отошли государству. Это административное здание, склад, и ангар. Право аренды на участок также прекращено. Соответствующий иск на изъятие имущества подавал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, однако в судебном процессе был принят добровольный отказ от заявления, поскольку бизнесмены самостоятельно исполнили пожелания администрации региона «на предложенных истцом условиях». Известно, что оценщики произвели расчеты и указали стоимость помещений в...
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|Экономика
|09.08.2017 16:46 (Обновлено: 09.08.2017 16:53)
Чистая прибыль «Севергазбанка» (ПАО «БАНК СГБ») по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии 2017 года составила 226 млн рублей против убытка в 91 млн рублей в первом полугодии 2016 года. Это почти в два раза больше, чем прибыль за весь 2016 год. Рентабельность собственного капитала (ROAE) в годовом выражении составила 13,3%. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, рост прибыли обеспечен ростом доходов от основной деятельности и снижением издержек. Чистые процентные доходы в первом полугодии 2017 года выросли на 6,6% до 728 млн рублей против 683...
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|Расследования
|09.08.2017 16:18
Приговоренный к условному сроку предприниматель из Советского района Волгограда Алексей Востриков обязан выплатить в счет государства 3 млн рублей. Такое решение принял суд на основании иска прокуратуры, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева. Востриков в 3 и 4 кварталах 2014 года уклонился от уплаты налогов: он включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, чтобы избежать трат на 3 млн рублей. Несмотря на то, что он понес уголовную ответственность, надзорный орган вышел в Ворошиловский районный суд с иском о понуждении погасить ущерб.
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|Происшествия
|09.08.2017 15:48
Сегодня оперативники ОМВД России по району Сокольники города Москвы в помещении банка задержали 37-летнего жителя Волгограда по подозрению в попытке хищения около 1,5 млн рублей под предлогом оформления автокредита. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве, в полицию обратился представитель одного из банков и сообщил, что в ходе проверки необходимых для оформления автокредита документов возникли сомнения в их подлинности. Установлено, что злоумышленник представил в банк паспорт и водительское удостоверение на чужое имя. Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на...
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|Здравоохранение
|09.08.2017 15:10
Из Быковской районной больницы в Волгоград вертолетом «Ансат» доставлен 2-летний ребенок, который отравился уксусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона, ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Это 65-й вылет реанимационной бригады на территории Волгоградской области с начала работы санавиации. Большинство вылетов было совершено в Камышин, а также в Михайловку, Урюпинск и Суровикино. С сердечно-сосудистыми заболеваниями в специализированный центр доставлен 31 больной, 7 раз воздушная переправа работала на ДТП, еще 12 случаев оказания помощи — это бытовые травмы.
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|Общество
|09.08.2017 14:44 (Обновлено: 09.08.2017 17:22)
На месте демонтированных торговых павильонов на улице Новороссийской приступили к монтажу торговой галереи, сообщает ИА "Высота 102". По данным пресс-службы мэрии, победитель аукциона на размещение галереи уже приступил к подготовительным работам на отведенном участке земли. Здесь появятся три павильона по 38 кв.метров, выполненные в едином облике. В настоящее время идут работы по заливке фундамента. Отмечается, что работы выполняются вне охранных зон газопроводных и других инженерных сетей. Напомним, демонтаж старых торговых павильонов, составляющих рынок на Новороссийской, был произведен в мае текущего года. Тогда сообщалось, что часть торговых объектов расположены непосредственно над двумя подземными газопроводами среднего и низкого...
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|Общество
|09.08.2017 14:42
Жительница Волгограда обратилась к экспертам проекта ОНФ России «За права заемщиков» с жалобой на взыскателей, которые не дают ей спокойно жить и работать, требуя вернуть долги. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ОНФ России, передает ИА «Высота 102». В феврале 2017 г. волгоградка обратилась в микрофинансовую организацию «Домашние деньги» за займом в размере 30 тыс. руб. Но была вынуждена брать новые займы для возврата старых, причем не без давления со стороны взыскателей по прежним кредитам, - сообщается на сайте. Сейчас у нее...
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|Расследования
|09.08.2017 14:31
Ближайшие 2 года Сергей Куфтырев из Советского района Волгограда проведет под надзором правоохранителей — ему назначили условный срок за уничтожение чужого имущества. Также, сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, где оставили приговор первой инстанции в силе, он обязан выплатить компенсацию всем потерпевшим по делу. В начале января Куфтырев поругался с возлюбленной, в гараже налил в бутылку бензин и с помощью него поджег автомобиль женщины. Неуправляемое пламя перекинулось и на другие машины — всего на парковке сгорело 3 транспортных средства. Потерпевшие просили ужесточить Куфтыреву приговор, однако решение вступило в силу без изменений. Сам подсудимый оправдывал свои действия непреодолимой ревностью и обидой.
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|Экология
|09.08.2017 13:48 (Обновлено: 09.08.2017 16:46)
Предложение привлекать концессионеров для расчистки рек в Волгоградской области прозвучало сегодня на проходящей в Волгограде всероссийской конференции «О сохранении и защите водных природных объектов», сообщает ИА «Высота 102». Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона предположил, что в случае изменения законодательства сфера расчистки рек может стать весьма привлекательной для инвесторов. «За последние два года из федерального бюджета были выделены существенные денежные средства на расчистку рек в регионе. Эта деятельность дорогостоящая. Расчистить 1 км реки стоит 10 миллионов рублей», - рассказал Виталий Сазонов и подчеркнул, что потребности области в расчистке рек гораздо больше поступающего финансирования. «В настоящее...
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|Экономика
|09.08.2017 13:27
За строительством в Волгограде рокадной магистрали, проходящей вдоль Волги, может последовать реализация других проектов, касающихся берегоукрепления и продления набережной в направлениях Краснооктябрьского и Ворошиловского районов города, сообщает ИА «Высота 102». О том, что власти региона ходатайствуют перед правительством страны о помощи, рассказал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании по итогам визита в Волгоград Дмитрия Медведева. По примерным подсчетам, новые проекты берегоукрепления «тянут» не менее чем на 2 миллиарда рублей. «Волга - это место притяжения людей. Здесь мы можем создать зоны отдыха для людей. Нулевая продольная - это первый этап. Надеемся на поддержку правительства», -...
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|Происшествия
|09.08.2017 13:15
Для тушения ландшафтного пожара в поселке Горьковском в СНТ «Природа» прибыл специальный состав с цистернами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Здесь загорелась сухая растительность, сейчас над тушением пожара работают спасатели и сотрудники РЖД. Также сообщается о пожарах у села Красный Сад Среднеахтубинского района и рядом со старой птицефабрикой Городищенского района. Угрозы населенным пунктам нет, отмечают в МЧС. Всего за сутки пожарные ликвидировали порядка 90 возгораний сухостоя и мусора.
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9 августа 11:17
Коррупция в правоохранительных органах
9 августа 11:17
8 августа 16:15
В Волгоградской области прокуратура нашла тысячу лазеек для коррупции в документах городских и сельских поселений 6
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