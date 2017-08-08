За вербовку однокурсников в террористы осужден студент из Волгограда

Северо-Кавказский военный окружной суд вынес приговор 24-летнему уроженцу Чеченской республики Цуцаеву, который обвинялся в призыве к однокурсникам уехать в ИГИЛ и встать на сторону террористов. Как сообщает ИА «Высота 102», ему назначено 2 года лишения свободы.

Студент сельхозуниверситета проживал в общежитии с тремя другими парнями в комнате. Однажды он показал им на своем мобильнике видеоролики, а затем стал негативно отзываться о тех, кто не исповедует ислам. Он пытался склонить студентов к одобрению действий террористов на территории Сирии и призывал их участвовать в таких операциях, вступая в запрещенное на территории России так называемого Исламское Государство. Решение суда не вступило в силу.