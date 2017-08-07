Сбросные расходы воды через Волгоградский гидроузел составляют сейчас не менее 7000 куб.м/с. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные о водохозяйственной обстановке в России, опубликованные федеральным агентством Росводресурсы. Это – почти в два раза ниже, чем было в конце июля. После сокращения объемов пропускных вод понизился и уровень воды в реках Ахтуба и Волга. Между тем, жители региона отмечают крайне редкое явление – нашествие комаров, которое обычно происходит в июне после прекращения обильных сбросов. В этом году вода проходила через Волжскую ГЭС в повышенных объемах почти три месяца. Это было связано сначала с паводком, а потом - с наполнением водохранилищ в верховьях Волги. В результате Волгоградский гидроузел работал в режиме транзитного пропуска.



