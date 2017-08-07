Предпринимателя из Волгоградской области наказали за порчу дорог в Удмуртии

Индивидуальный предприниматель Геннадий Топило выплатит казенному учреждению "Безопасность дорожного движения Удмуртской Республики" ущерб, причиненный автомобильной дороге Ижевск-Воткинск. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд обязал Топило перечислить казенному учреждению почти 24 тысячи рублей и еще оплатить госпошлину в доход федерального бюджета в размере 2 тысяч рублей. Суд установил, что в апреле 2014 года на пункте весового контроля, расположенного на 52 км автодороги, было выявлено нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов двумя грузовиками "МАН", принадлежавших индивидуальному предпринимателю. По результатам взвешивания зафиксировано превышение допустимых значений осевой нагрузки. Так, к примеру, при допустимой нагрузке на ось в 5 и 7 тонн превышение с учетом погрешности составило 5,74 и 8,17 тонны соответственно. На этом основании был составлен расчет размера причиненного вреда от движения грузовиков по автомобильной дороге с перегрузом. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.



