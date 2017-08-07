«ВГТРК» оштрафовали за рекламу

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» («ВГТРК») оштрафовано Волгоградским УФАС России на 150 000 рублей за рекламу комплекса для поддержания здоровья глаз в эфире радиоканала «Радио России».

Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на указанную рекламу пожаловалась волгоградка, которая является инвалидом по зрению. Она заказала рекламируемый товар по очень немаленькой для российского пенсионера цене – 53 тыс. 200 рублей. Реклама создала у нее впечатление, что комплекс «Офтальмин» предназначен для лечения глазных заболеваний и распространяется так называемым «научно-исследовательским» центром здоровья. Однако распространение ненадлежащей рекламы явилось одной из предпосылок причинения вреда здоровью заявителя по делу о нарушении рекламного законодательства и привело к обращению заявителя к терапевту, а также постановке диагноза - аллергическая реакция.

В адрес производителей и рекламодателей выданы предупреждения. Вместе с тем в соответствии с законодательством ответственность за подобные нарушения наряду с рекламодателем несет рекламораспространитель, которым в данном случае являлось ФГУП «ВГТРК».

По словам руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова, реклама продукции, которая якобы обладает лечебными свойствами, является социально опасным явлением. Многие люди ради восстановления утраченных свойств организма или дефектов внешности готовы испробовать все препараты и средства, реклама которых дает хоть малейший шанс на положительные перемены. «Как правило, избавиться от главной причины возникновения недостатков - возраст, заболевания внутренних органов, врожденный порок - с помощью таких средств заведомо невозможно. Реклама таких товаров с указанием на их лечебное действие рассчитана на легковерие потребителя, поэтому она не допускается», - отметил он.



