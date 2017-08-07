В Волгоградской области 6-летняя девочка выпала из окна и впала в кому

В Камышине проводится проверка по факту падения 6-летнего ребенка из окна на четвертом этаже. Как подтвердили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, девочка была госпитализирована с множественными травмами и впала в кому. По предварительным данным, уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, в этот день девочка осталась под присмотром 9-летней сестры, пока их мама ненадолго отлучилась в магазин. Этого времени хватило, что бы младшая дочь встала на диван, расположенный у открытого окна, облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Это 26-й случай падения детей из окон с начала года в Волгоградской области.