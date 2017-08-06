



Центр спортивной подготовки по гребным видам спорта Волгоградской области, который возглавляет Олимпийский чемпион Максим Опалев, будет присоединен к областной СДЮСШОР – одной из специализированных кузниц в нескольких видах спорта. Как рассказал в интервью ИА «Высота 102» председатель комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов, преобразования учреждения не коснется руководящего состава — Максим Опалев по-прежнему будет возглавлять процесс подготовки юных спортсменов. Таким образом, ЦСП по гребле вернется к изначальному этапу образования и развития, когда при СДЮШОР существовало такое отделение. Тренировочные базы, состав тренеров и занимающихся сохранятся, подчеркнул Глинянов.

Второе решение, которое было принято на уровне региона в соответствии с федеральными стандартами и приказом минспорта РФ, - это создание в Волгоградской области первого в истории центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. Сюда войдут прыжки в воду, плаванье и ватерполо. Учреждение станет структурным подразделением ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», к которому путем реорганизации будут присоединены ЦСП по плаванию и отделение прыжков в воду ЦСП «Олимп». Решение поддержали члены общественного совета при облкомспорта.

«При реорганизации, как говорится, не пострадает ни один ребенок», - сказал Александр Глинянов. По его словам, тренерский состав сохранится, возможны лишь изменения в руководстве, однако нынешний директор центра спортивной подготовки по плаванью олимпийская чемпионка Лариса Ильченко сохранит свое кресло в числе директоров и кураторов работы учреждения.

Планируется, что по «новым правилам игры» объединенные и реорганизованные структуры начнут свою работу с нового учебного года, то есть с 1 сентября.