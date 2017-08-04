Верховный суд РФ отказал экс-владельцу линий электропередач в многомиллионом иске

Верховный Суд Российской Федерации отказал индивидуальному предпринимателю Александру Ванину в рассмотрении кассационной жалобы, подтвердив законность решения арбитражного суда Волгоградской области по скандальному спору. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, Кировский районный суд еще в 2015 году удовлетворил требования прокурора к Александру Ванину об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Речь шла о 67 электрических линий наружного освещения, расположенных в Кировском районе Волгограда, собственником которых являлся предприниматель на основании договора купли-продажи от 29 мая 2007 года. Все объекты недвижимости были впоследствии переданы в собственность муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. В феврале 2016 года на основании указанного решения арбитражный суд Волгоградский области удовлетворил исковые требования комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда по новым и вновь открывшимся обстоятельствам и отменил вступивший в законную силу судебный акт по делу о взыскании в пользу предпринимателя суммы в размере 32 миллионов рублей. Именно столько предприниматель требовал с мэрии за «потерянное имущество».

Анализируя материалы по делу, суд принял во внимание, что ранее расположенные в Кировском районе электролинии наружного освещения принадлежали на праве хозяйственного ведения МУП «Рембытэлектромонтаж». Однако 29 мая 2007 года по результатам торгов они были проданы конкурсным управляющим МУП «Рембытэлектромонтаж», признанного банкротом еще в августе 2005 года, Александру Ванину с оформлением государственной регистрация перехода права собственности. Но спорное имущество не могло быть продано, а подлежало передаче в муниципальную собственность. Соответственно, его реализация конкурсным управляющим предприятия-банкрота происходила с нарушением действующего законодательства.

Верховный Суд Российской Федерации согласился с выводами суда первой инстанции, что эти факты имели первостепенное значение при оценке правомерности владения предпринимателем спорным имуществом и заявленных им требований о взыскании платы за его пользование с ответчика

При новом рассмотрении в мае этого года арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении иска предпринимателя к муниципальному образованию – городской округ город-герой Волгоград - о взыскании суммы неосновательного обогащения, а также прекратил исполнение решения о взыскании в пользу предпринимателя суммы в размере 32 061 410 рублей.