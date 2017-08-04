В Волгоградской области пьяный угонщик разбил «Audi A6»







Ущерб, который нанес угнанной иномарке нетрезвый 30-летний работник автомойки в Камышине, оценивается в 150 тысяч рублей. На «Audi A6» он успел доехать до Ольховского района, где попал в ДТП и был задержан полицейскими. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, за помощью обратился 57-летний владелец мойки и сообщил, что из бокса пропала его машина. Выяснилось, что его подчиненный решил на ней покататься вместе с другом, а для храбрости они выпили. Пока ехали, врезались сначала в стоящий автомобиль, а потом и вовсе пропороли кузов «Audi A6», обгоняя «ГАЗель».

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. За управление в состоянии опьянение, совершение аварии и оставление места ДТП, в отношении нарушителя возбуждено административное расследование, прокомментировали в региональном Главке МВД.