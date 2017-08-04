Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего управляющего районным филиалом банка и 29-летней кассира, которые похитили около 15 млн рублей вкладчиков. Подозреваемый при этом тратил все деньги на казино. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, директор и его подчиненная систематически выносили деньги из банковского сейфа, а также оформляли фиктивные бухгалтерские документы по якобы проведенным операциям. Периодически они не проводили деньги через кассу учреждения, а обналичивали и присваивали себе. Причем в Суровикинском районе, как вероятно показалось управляющему, денег в филиале было недостаточно, и он решил совершать хищения у вкладчиков в филиале в Калаче-на-Дону, где также числился руководителем. Обвиняемый стал уговаривать сотрудников этого филиала включиться в работу преступной группы, но получил отказ, а подчиненные обратились в службу собственной безопасности, которая в свою очередь — в полицию.

Как пояснила задержанная кассир, такими махинациями она занималась по указанию руководителя, угрожавшего преследованием по работе, и не оставляла себе никаких денег. В ходе следствия полицейские выяснили, что обвиняемый все присвоенные наличные тратил на азартные игры.

Вина подследственных доказательствами, собранными СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, доказана.