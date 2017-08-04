С начала года в Волгоградской области возбуждено 6 уголовных дел за преднамеренное банкротство

По текущим платежам в 2016 году предприятия-банкроты из Волгоградской области внесли сумму в 3 раза превышающую ту, что поступила в 2015 году, и в текущем периоде тенденция сохраняется. Так, сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону, находящиеся на стадии банкротства фирмы выплатили более миллиарда рублей, а с начала 2017 года — еще 961 млн рублей. В большинстве случаев во взыскании «помогли» жалобы на незаконные действия конкурсных управляющих, а именно - выявление признаков преступления с их стороны в процедуре признания компании несостоятельной. За первое полугодие 2017 года удовлетворено 7 жалоб на действия арбитражных управляющих, возбуждено 6 уголовных дел за преднамеренное банкротство. Кроме того, за 6 месяцев с участием налоговых органов Волгоградской области рассмотрены дела, по которым не допущено в реестр требований кредиторов фиктивных требований дружественных кредиторов более чем на 330 млн рублей. В частности, речь идет о фирмах «Мастер-инструмент», «Дельфин», «Эколпродукт», «Ремстройбаза 2009» и других.