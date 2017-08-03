4G-интернет идет в районы Волгоградской области





Мобильный интернет 4G в сети МегаФона активно приходит в сёла Волгоградской области. Только за последний месяц зона присутствия скоростной услуги расширилась еще на 30 малых населенных пунктов, где живут в общей сложности 50 тысяч человек.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, интернет 4G/LTE заработал в Калачевском районе, в поселках Ильевка, Береславка и станице Голубинская. Среднеахтубинские поселки Песчанка, Киляковка, Куйбышев, Великий Октябрь, Вторая Пятилетка, Рыбачий, хутор Тумак, Бурковский, Госпитомник и Суходольское сельское поселение тоже в зоне доступа. Так же, как и в село Пичуга Дубовского района, поселок Октябрьский Октябрьского района, село Заплавное Ленинского района и рабочий поселок Чернышковский Чернышковского района. Оценят новые скорости и в Городищенском районе – поселках Котлубань, Самофаловка, Качалино, селе Виновка и хуторе Вертячий. Еще присоединился Светлоярский район – станция Чапурники, поселок Нариман, село Райгород, Абганерово, Дубовый овраг и Червленое.

На острове Сарпинский Кировского района Волгограда дачники, посетители пляжа и постоянные жители теперь тоже могут пользоваться интернетом 4G/LTE. В целом же эта услуга оператора доступна уже более двум миллионам жителям Волгоградской области. В процентом соотношении – это выше 80% населения региона.

Мобильный интернет удобен не только тем, что работает даже там, где нет проводного доступа. 4G/LTE – это еще и высокие скорости. В первую очередь это оценит молодежь, которая увлекается онлайн-играми или смотрит видео на YouTube – картинка не будет «тормозить». Представители старшего поколения также найдут применение быстрому интернету – для работы или развлечений.

«На днях у меня приключилось ЧП – вентиль на водопроводной трубе просто развалился. А запасного нет, – поделился житель поселка Чернышковский Михаил Фоменко. – Раньше, пока нашел бы сантехника, выяснили бы, что нужно делать, какой вентиль нужно ставить – сколько времени бы ушло! А с недавних пор у нас просто: оправил мастеру фотографию «места происшествия» в мессенджере – на это считанные секунды ушли. Он уже с нужными запчастями и приехал. Я без воды всего час сидел – спасибо быстрому интернету».

У жительницы Винновки Екатерины Кашиной – своя история знакомства с интернетом четвертого поколения. «Проводного интернета у нас нет. Что такое всемирная Сеть узнали только благодаря сыну. Он учится в «политехе» и разбирается в этих технологиях. Мне нужно было ехать в Волгоград на прием к врачу, и оказалось, что записаться можно через интернет, прямо со смартфона». Еще один пример, с которым сложно не согласиться: гораздо проще оформить нужную справку, не выходя из дома, на портале госуслуг, чем ехать за ней в райцентр.

«Проект устранения «цифрового неравенства» живет всего несколько лет. Но уже наглядно видно, насколько быстро стираются различия между городом и деревней: даже в небольших населенных пунктах появляются современные услуги связи и доступ в интернет»,– добавляет директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.



