Житель Волгограда осужден за нечаянное убийство друга

Житель Кировского района Волгограда Александр Ильясов приговорен к 1 году 8 месяцам ограничения свободы за убийство друга по неосторожности. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на определение Волгоградского облсуда. Ильясов нанес молодому мужчине один удар, от которого тот впоследствии скончался, уточнили в местном СО СУ СКР по региону.

Оба в компании еще одного мужчины распивали спиртное поздним летним вечером. Тогда и выяснилось, что потерпевший, который являлся приезжим из Калачевского района и проживал в квартире Ильясова, потерял ключи от входной двери. Поскольку это был не первый случай потери, это разозлило хозяина. По пути домой он ударил его в лицо кулаком. Тот ушибся головой о стену дома, а потом упал на асфальтированную дорожку. Потерпевший поднялся и дошел домой самостоятельно, но позже скончался от кровоизлияния. В апелляции прокурор настаивал на ужесточении приговора, однако решение первой инстанции оставлено в силе.