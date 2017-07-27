Смотрите сегодня в программе: СК и полиция огласили подробности задержания по подозрению в коммерческом подкупе председателя президиума Волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей». В Волгограде жителей микрорайона «Семь ветров» напугало плановое отключение газа: люди забили тревогу из-за подозрительного запаха. Новые павильоны установят осенью: в переходный период жители Волгограда ждут транспорт без крыши над головой. Когда что-то пошло не так: недобросовестный подрядчик незавершенного ремонта Комсомольского путепровода отсудил у муниципального заказчика миллион рублей.















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