Смотрите сегодня в программе: на заседании по улучшению инвестиционного климата Волгоградской области под председательством вице – губернатора Александра Сивакова «напустили тумана». Дорога в облака: водитель на маршрутке с неисправными тормозами повез пассажиров в дальний путь и был возмущен, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Муниципальный контракт подписан: в Советском районе Волгограда дом на Университетском проспекте пострадавший от взрыва газа, начнут демонтировать со дня на день. Дома плохо кормят?: почти половина выпускников вузов Волгоградской области уезжают работать в другие регионы. Наш человек: смелого и неравнодушного жителя Волгограда , который остановил вооруженного преступника , аплодисментами встретили в городской полиции.







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