Смотрите сегодня в программе: Обманутые компаниями – застройщиками участники долевого строительства нескольких жилых комплексов Волгограда и Волжского снова вышли на митинги. Проверка готовности: заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко назвал «настойчивой и вовлеченной» работу властей региона по подготовке Волгограда к футбольному лету - 2018. Алло, мы ищем таланты: пока Волгоград готовится к приему гостей чемпионата мира, в местном футболе сложилась непростая ситуация. Новый директор НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД» приступил к работе: «железнодорожную» больницу усилили проверенным и опытным руководящим кадром. Следствие вели: в день сотрудника следственных органов России в Волгоградском Главке МВД отметили лучших следователей подразделений ведомства.















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