



За ущерб в 46 млн рублей дольщикам призрачных жилищных комплексов в Советском районе бизнесмен ответит в суде. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Речь идет о Дмитрии Донском, который обвиняется в мошенничестве при строительстве нескольких домов в поселке Горьковском. Все время следствия он находился под стражей.

Следователи СЧ ГСУ регионального Главка МВД установили 33 потерпевших по делу, которое составило 20 томов. Около 46 млн рублей должны были пойти на возведение домов, но жилые комплексы «Новая Максимка» и «Фигуры» так и не «выросли».

Застройщик (ООО «Инвестстрой», ООО «Стройком», ООО «Инстрой») в том числе с помощью рекламы на интернет-сайтах призывал, напомним, будущих дольщиков вкладывать деньги по сути «в чистое поле». В начале 2016 года в администрации Волгограда сообщили редакции, что в выдаче разрешения на строительство этих домов фирме было отказано. Более того, в мэрии заявили, что именно бдительность этих дольщиков подтолкнула тогда чиновников ежемесячно обновлять списки домов, имеющих признаки незаконного строительства, и публиковать их на главной странице интернет-портала города. Обнаружены ли пропавшие миллионы, которые собрал с волгоградцев Донской, пока неизвестно.