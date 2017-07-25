Житель Волгоградской области не выдержал расставания с женой и решил ее посадить

К 1 году 1 месяцу колонии строгого режима приговорен в Быково 41-летний Николай Дубровский за ложный донос на свою бывшую сожительницу. Столь строгое наказание он получил из-за других судимостей, причем за аналогичное преступление. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в феврале Дубровский пришел в полицию и написал заявление, что бывшая жена украла у него 20 тысяч рублей. Проверка окончилась тем, что в отношении быковчанина возбудили уголовное дело, поскольку с сожительницей они давно не виделись, а сообщить о преступлении он хотел только по одной причине — найти и увидеть возлюбленную. Причем история оказалась не нова: таким же способом он ранее мстил другим знакомым.