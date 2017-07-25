В Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ проходят вступительные испытания в магистратуру





Вступительные испытания в магистратуру проходят в Институте архитектуры и строительства (ИАиС) Волгоградского государственного технического университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, в этом году Министерством образования и науки РФ для поступающих в магистратуру ИАиС выделено 125 бюджетных мест на очную форму обучения по направлениям подготовки «Градостроительство», «Строительство», «Техносферная безопасность».

«Наиболее востребованными абитуриентами в рамках указанных направлений являются такие магистерские программы как «Территориальное планирование и урбанистика», «Проектирование нефтегазовых комплексов», «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости», «Теория и практика организационно-технологических и экономических решений в строительстве», «Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции», «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Конкурс на них превышает 2 человека на место», - отметили в ИАиС.

Многие поступающие в магистратуру имеют серьезные публикации в центральных журналах, входящих в перечень ВАК, а также индексируемые наукометрическими базами Scopus, Web of Science. Их наличие дает возможность абитуриенту прибавить от 6 до 10 к баллам, заработанным на экзамене. Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные испытания и прошедшие по конкурсу, 29 июля будут зачислены в университет. Прием документов на контрактную форму обучения в магистратуре ИАиС будет продолжаться до 19 августа 2017 года.

Приемная комиссия ИАиС располагается по адресу: ул. Академическая, 1, корпус В, ауд. В-115 (вход с ул. Огарева). Телефон: (8442) 97-48-13.