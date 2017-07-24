В Волгограде скандальные недострои поставили на землях под ТРЦ





ООО «Орион», печально известная строительная компания по возведению ЖК «Парк Европейский» в Волгограде, задолжало не только дольщикам, но и в бюджет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, комитет по управлению госимуществом региональной администрации потребовал почти 800 тысяч рублей за аренду земли, на которой должна стоять многоэтажка — по адресу 64-й Армии, 141.

Примечательно, что изначально, в сентябре 2008 года мэрия и ООО «Орион» заключили договор аренды 64 тысяч квадратных метров вовсе не под возведение жилого дома. Так, в договоре значилось «для строительства капитального объекта – торгового культурно-развлекательного комплекса». Только за один год застройщик должен был вносить в бюджет 1,7 млн рублей в качестве арендной платы, но в 2016 и 2017 годах, когда дольщики стали активно митинговать из-за отсутствия квартир, деньги поступали несвоевременно.

На данный момент потерпевшими по уголовному делу, возбужденному в отношении директора местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгении Красильниковой и гендиректора ООО «Орион» Евгения Карпушова, а также в отношении менеджера проекта «Квартстрой Премьер» Федора Кифишина, проходит 1800 человек. Очередной митинг дольщиков нескольких жилых комплексов намечен на 25 июля.