В Волгограде Казанский кафедральный собор признали собственностью церкви





Признать право собственности местной религиозной организации «Православный приход храма Казанской иконы Божией Матери» Волгоградской епархии РПЦ на Казанский кафедральный собор постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий иск религиозная организация подала к администрации Волгограда. В качестве третьих лиц были привлечены управление Росреестра по Волгоградской области, областной комитет культуры, комитет по управлению госимуществом Волгоградской области, областной комитет государственной охраны объектов культурного наследия и городской департамент по градостроительству и архитектуре. Ответчик сообщил, что при вынесении решения полностью полагается на усмотрение суда. Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд посчитал, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

Установлено, что богослужения в кладбищенской церкви во имя Казанской Божией Матери г. Царицына проводились с 23 августа 1899 года. Молитвенное здание в январе 1969 года было передано исполнительным комитетом Советского районного Совета депутатов трудящихся в бессрочное и бесплатное пользование верующим гражданам Советского района Волгограда. В феврале 2000 года земельный участок предоставили православному приходу в бессрочное (постоянное) пользование постановлением администрации Волгограда. В соответствии с российским законодательством, гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно им владеющее в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). На суде было установлено, что религиозная организация полностью попадает под это требование закона. В собственность православного прихода передается здание Казанского кафедрального собора площадью 682,2 кв.м., нежилые строения в виде пристройки трапезной, просфорной, а также архиерейские покои, крестильня и гаражи.

Фото: denis-mx.livejournal.com