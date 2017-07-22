





С сентября 2017 года проект «Единой России» «Народный контроль» начнет проводить «Дни народного контроля» в региональных приемных партии. Об этом федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко заявила на заседании президиума Генсовета «ЕР», где подводились итоги работы шести федеральных партийных проектов за первое полугодие 2017 года.

«Цель – привлечение большего количества активистов, выявление нарушений, консультативная и юридическая помощь и правовая поддержка по вопросам обращений граждан», – пояснила Кувычко.





Кроме того, партпроект, по ее словам, продолжит контролировать деятельность компаний-брокеров, осуществляющих переход граждан из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. «Речь идет о так называемых «охотниках за пенсиями». Мы видим, какой размер приобретает это бедствие, и как на сегодняшний момент легко ввести в заблуждение, попросту обмануть наших граждан», – сказала координатор «Народного контроля».

Будет продолжен и мониторинг ценообразования на продукты питания и лекарственные препараты, а также – работа с обращениями граждан в рамках предоставления микрозаймов. Анна Кувычко напомнила, что «Народный контроль» несколько месяцев назад запустил «горячую линию» по выявлению случаев нечестной работы микрофинансовых организаций, которая действует по сей день. «Фиксация заявлений граждан позволяет нам вот уже почти два месяца напрямую работать с Центробанком России. Так, вместе с ЦБ РФ мы презентовали разработанную совместно памятку, которая должна помочь людям правильно сориентироваться и выбрать добросовестную организацию для получения займа», - считает координатор проекта.

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов по итогам выступления Анны Кувычко дал хорошую оценку работе «Народного контроля». «Ценно, что граждане видят в нас (партийцах, - прим.ред) тех, кто может подставить плечо и защитить. Нужно продолжать эту работу», - отметил Неверов.

Справка. Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» действует с 2010 года. В 2017 году его координатором стала депутат Госдумы Анна Кувычко, сменив на этой должности коллегу по парламенту Ирину Яровую. «Народный контроль» следит за соблюдением законодательства в сфере продовольственной политики. В рамках партпроекта проводятся регулярные мониторинги цен на лекарства, за деятельностью организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия нацелены на повышение прозрачности ценообразования на потребительском рынке.



