Жители трех сельских поселений Волгоградской области ни разу не заплатили за капремонт

Жители трех сельских поселений Волгоградской области с начала действия программы капремонта в регионе – с октября 2014 года – не внесли еще ни одного взноса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные фонда капремонта Волгоградской области, это Лозновское сельское поселение Дубовского района и Калмыковское и Кремневское сельские поселения Киквидзенского района. Между тем, по итогам анализа сборов платежей за первое полугодие этого года, выше всего платежная дисциплина у жителей Урюпинска – здесь собрали 92,69% от начисленных сумм. Хуже всего в этом плане обстоят дела в Кумылженском районе, жители которого заплатили лишь 59,7% от выставленных счетов. Волгоградцы оплатили 87,01% от начисленных сумм. Всего жители Волгоградской области за время действия программы заплатили в фонд капремонта около 3,6 миллиарда рублей, а должны были – на 1 миллиард больше.



