







Все привыкли к тому, что в Волгоградском государственном медицинском университете учат только на врачей. На самом деле все обстоит не так, а точнее - не совсем так, причем уже давно. В ВолгГМУ можно стать и врачом, и инженером, и менеджером. Как? Об этом ИА «Высота 102» рассказали в вузе.

Волгоградский медуниверситет – это многопрофильный вуз, где помимо традиционных - врачебных - специальностей и подготовки провизоров, осуществляется обучение и по уровням бакалавриата: на инженеров («Биотехнические системы и технологии»), на генетиков и биохимиков («Биология»), на социальных работников, есть среди новых направлений подготовки и «Менеджмент» (профиль – управление в здравоохранении). Открыта магистратура по менеджменту и биотехническим системам и технологиям.

Аргументы в пользу #менеджментвмеде

В основном на направление «Менеджмент» поступают те, кто имеет желание стать руководителем, обладает организаторскими способностями и лидерскими качествами. Остальному научат в Волгоградском медицинском университете. И для этого в вузе есть все необходимые ресурсы и возможности.

Преимуществ обучения на этом направлении в Волгоградском меде много.

Аргумент 1. ВолгГМУ – один из лучших вузов России, что подтверждается рейтингами различных независимых специализированных агентств. А это значит, здесь высокопрофессиональный преподавательский состав, постоянно расширяющая материально-техническая база, удобное место расположения вуза и его учебных корпусов, возможность заниматься наукой, большое количество направлений для интересной внеучебной жизни и мн.др.













Аргумент 2. Главное в подготовке хороших кадров – это практическая подготовка с перспективами дальнейшего трудоустройства. ВолгГМУ располагает такими базами, где студенты отрабатывают полученные во время теоретической подготовки навыки, осваивая их на практике в трудовых коллективах. Выпускники ВолгГМУ - менеджеры работают в больницах, поликлиниках, частных медицинских учреждениях Волгограда и области, страховых и фармацевтических компаниях и даже комитете здравоохранения.

Аргумент 3. На направлении подготовки высшего образования «менеджмент» (профиль – управление в здравоохранении) студенты получают все необходимые базовые знания, и после получения диплома могут работать не только в отрасли медицины. Понимание перспектив получения образования в сфере управления в здравоохранении сделает выпускника более успешным, перспективным и конкурентоспособным на рынке труда и откроет двери в большее количество организаций при трудоустройстве. Одной из особенностей направления подготовки «Менеджмент» в ВолгГМУ является широкая профилизация. Спектр изучаемых дисциплин позволяет трудоустраиваться на позиции специалиста в экономических, плановых, организационно-методических подразделениях, отделах кадров и статистики.













Аргумент 4. Для абитуриентов 2017 года – приятный сюрприз. Стоимость обучения на направлении «Менеджмент» (профиль – управление в здравоохранении) в этом году совсем не высока и составляет в год 67 тысяч рублей на очном отделении бакалавриата, 45 тысяч – на заочном, 32 тысячи – в магистратуре.

Аргумент 5. На бакалавриате направления «Менеджмент» есть возможность очного и заочного обучения. Особенно удачным может быть выбор для тех, кто уже стал студентом или поступает на любой из медицинских факультетов, получая параллельно два высших образования в одном вузе. Да, это сложно, но реально. И такие случаи не так уж и редки. Диплом по менеджменту для любого специалиста (медика, фармацевта и др.) в современных условиях означает возможность карьерного роста и работы в качестве управленца.













Как поступить в ВолгГМУ на «Менеджмент»

Поступают на уровень бакалавриата как по результатам ЕГЭ, так и по результатам экзаменов в вузе. Срок приема документов в ВолгГМУ на уровень подготовки бакалавриата на направление менеджмент по результатам ЕГЭ – до 26 июля.

Учиться в магистратуре может тот, кто уже имеет высшее образование – бакалавр или специалист. Поступить в магистратуру можно по результатам вступительных испытаний. Срок приема документов в ВолгГМУ на этот уровень подготовки – до 21 июля.

Справка

Направление «Менеджмент» уровня бакалавриата в ВолгГМУ открыто в 2011 году. За время его существования состоялось уже три выпуска. Большая часть менеджеров уже нашли себя в профессии и пошли работать, некоторые продолжили обучение в магистратуре. Многие из выпускников этого года также планируют вернуться в родной вуз и учиться на следующей ступени образования после бакалавриата – в магистратуре.

Фото из архива ВолгГМУ



