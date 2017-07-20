В Волгограде арестован подозреваемый по делу обманутых дольщиков ЖК «Парк Европейский» и «Доминант»





Несколько минут назад в Центральном районном суде Волгограда принято решение поместить под стражу до 18 сентября Федора Кифишина — сотрудника головного офиса компании «Квартстрой Премьер» в Москве. Об этом передает корреспондент ИА «Высота 102». Накануне, напомним, Кифишин был доставлен полицейскими из столицы в Волгоград. Следователи настаивали на его аресте, так как ранее он пытался скрыться - его автомобиль был остановлен в Нарофоминске. В своем ходатайстве они пояснили, что находясь на свободе, Кифишин может уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. Защита настаивала на домашнем аресте в волгоградской квартире, где проживает знакомая Кифишина. Сам он пояснил, что скрываться не собирался, а просто навещал своих детей в загородном доме.

Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при распределении средств дольщиков, которые должны были пойти на строительство двух жилых комплексов в Волгограде - «Доминант» и «Парк Европейский». По предварительным данным, являясь финансовым распорядителем в коммерческой организации, он давал указания тратить деньги не на завершение строительства высоток, а на другие цели. Таким образом, сейчас более 200 дольщиков только ЖК «Доминант», где степень готовности домов доходит до 95%, остались без квартир и без денег. Всего от действий недобросовестного застройщика пострадали 1800 человек.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области на основании оперативных материалов проверки отдела №8 УЭБиПК регионального Главка. На днях оперативники провели ряд обысков в московских офисах, изъята черновая документация, цифровые носители с целью установить, на какие счета уходили деньги дольщиков.

В беседе с корреспондентом ИА "Высота 102" Кифишин сообщил, что не согласен с предъявленными подозрениями и будет обжаловать свой арест.