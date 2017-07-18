В Волгограде дело о 6-миллионной афере с платежами за услуги ЖКХ готовят к суду

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора управляющей компании из Красноармейского района, на обслуживании которой находилось более 100 многоквартирных домов. Бывший руководитель, сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, с 1 декабря 2013 года расчет с ресурсоснабжающими организациями компания производила через ИВЦ, который дополнительно взимал за свои услуги почти 2% от общей суммы, подлежащей перечислению МУП «ВКХ». При этом никаких соглашений с поставщиком услуг ЖКХ заключено не было, а вычислительные услуги оплачивались из средств, собранных с населения за водоснабжение. В результате таких преступных действий с декабря 2013 по конец марта 2015 года МУП «ВКХ» недополучило почти 6 млн рублей. Однако в ходе расследования этого уголовного дела удалось добиться полного погашения задолженности.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили, в том числе, результаты проверки, проведенной прокуратурой Красноармейского района. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.