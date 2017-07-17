



Проект предполагает, что на постоянной основе будут работать лишь 2 депутата – председатель гордумы и его первый заместитель, остальные не будут получать вознаграждения, что позволит сократить траты на 25 млн рублей. В 2017 году, к слову, на содержание Волгоградской гордумы заложено 93 млн рублей. А в 2013 году, когда главой города была Ирина Гусева, на городскую думу из бюджета было потрачено более 200 млн рублей.

Сегодня единороссы на фракционном совещании в гордуме Волгограда одобрили проект изменения устава города-героя, согласно которому в штате представительного органа будущего созыва будет не 48, а 36 депутатов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Это решение было принято почти единогласно, воздержался только один депутат. Однако прежде чем изменения вступят в силу, мэрия проведет публичные слушания, которые состоятся 4 сентября. Автором документа выступили сами думские единороссы. Проект решения в думу внес глава города.