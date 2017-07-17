Управление Росприроднадзора выявило факт незаконного использования водных ресурсов для полива сельхозкультур. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на территории поселка Майский в Волгограде фермер установил насос для забора воды из Волго-Донского канала без оформления соответствующих документов. Теперь ему грозит административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей.

Напомним, проблему незаконного использования водных ресурсов фермерами и сельхозорганизациями информагентство поднимало в программе «Взгляд с Высоты».

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