В Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве бездомного

В Кумылге выясняются обстоятельства гибели двух человек в частном доме. Один из них скончался в результате колото-резаных ран, второй страдал сердечно-сосудистым заболеванием, установила проверка. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель Михайловского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Сергей Плечистов, в полицию обратилась соседка: она зашла в незапертый дом и нашла соседа-инвалида без признаков жизни. Прибывший участковый оформил все необходимые документы для направления тела на исследование и стал искать ключи от дома, чтобы закрыть жилье. В результате полицейский обнаружил в коридоре, заваленного хламом, еще одного мужчину, который оказался бездомным. На его теле были обнаружены ножевые ранения. В результате следственные органы установили и задержали подозреваемого в убийстве — 44-летнего местного жителя, судимого за незаконный оборот наркотиков.

По предварительным данным, все трое распивали спиртное еще с четверга. В какой-то момент бездомный, которого приютила компания, стал неподобающе себя вести, и ему сделали замечание. Второй гость в результате взялся за нож — несколько раз ударил собутыльника, завалил его хламом в коридоре, продолжил застолье, затем покинул дом. А хозяин дома, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием, скончался в субботу, после чего был обнаружен соседкой. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.