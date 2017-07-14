Волгоградское УФАС сегодня оштрафовало ООО "Сити транспорт Групп-Поволжье" (г. Санкт-Петербург) на 80 тысяч рублей за игнорирование запроса антимонопольного органа. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФАС, в Волгоградское УФАС России поступило обращение гражданина с вопросом о правомерности взимания ООО "Сити транспорт Групп-Поволжье" платы в размере 100 рублей за подключение к системе учета оплаты проезда пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Волгограда (выпуск транспортной карты "Волна"). Для того, чтобы объективно разобраться в ситуации, Волгоградское УФАС России направило в ООО "Сити транспорт Групп-Поволжье" запрос о представлении информации, которая была необходима для принятия решения о наличии либо отсутствии нарушения антимонопольного законодательства. Компания получила запрос, но так на него и не ответила. Волгоградское УФАС России пыталось получить информацию в течение 3 месяцев, но ответа не последовало.

"Мы намерены до конца разобраться в вопросе правомерности установления предварительной платы за активизацию транспортной карты "Волна", поэтому в адрес ООО "Сити транспорт Групп-Поволжье" будет направлен повторный запрос информации. В случае повторного игнорирования запроса нами будет рассмотрен вопрос о наложении на ООО "Сити транспорт Групп-Поволжье" штрафа в максимальном размере, предусмотренном санкцией части 5 статьи 19.8 КоАП, что составляет уже 500 тысяч руб., и, при необходимости, так до бесконечности", - прокомментировал ситуацию руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.



