Глава администрации Волгограда дал добро на покупку речного флота





В Волгограде завершается процесс вхождения МУП "Метроэлектротранс" в состав учредителей ООО "Пассажирский порт Волгограда". Как стало известно ИА "Высота 102", сегодня глава городской администрации Виталий Лихачев одобрил сделку, подписав соответствующее постановление. Она будет считаться завершенной, когда подписи под документом поставят руководители МУПа и ООО. Как ожидается, это произойдет в начале следующей недели. "Метроэлектротранс" получит 100%-долю "Пассажирского порта Волгограда". Покупка порядка 40 плавсредств, в числе которых 10 судов, а также ремонтной базы обойдется бюджету города в 32,5 миллиона рублей. Отметим, что ежегодное субсидирование речных перевозок городскому бюджету обходилось дороже. Так, прошлый сезон навигации стоил мэрии 36,5 миллиона рублей. В основном речь идет о перевозках на остров Сарпинский, который территориально входит в Кировский район Волгограда. На острове постоянно проживают 800 человек, а в дачный сезон население Сарпинского увеличивается до нескольких тысяч человек. В мэрии намерены развивать речной флот, модернизировать и обновлять, сделать перевозки более комфортными и безопасными. Глава администрации Волгограда поручил разработать программу развития городского речного транспорта, проработать тарифы и порядок субсидирования перевозок определенных категорий граждан.

Напомним, о том, что администрация Волгограда решила обзавестись собственном флотом, "Высота 102" сообщала еще в апреле текущего года. Весь коллектив ООО "Пассажирский порт Волгограда", а это свыше 160 человек, как отмечалось, останется на рабочих местах и продолжит трудиться на прежних условиях.



