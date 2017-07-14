В Волгоградской области нелегальному паромщику грозит уголовная статья

Волгоградская транспортная прокуратура сочла опасной деятельность индивидуального предпринимателя, который в Иловлинском районе занимался переправкой на грузовом понтоне машин с одного берега Дона на другой. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, выяснилось, что имеющиеся на плавсредство документы были недействительными, поскольку истек срок их годности. В том числе и потому, что судно не прошло очередное освидетельствование, в частности, о годности его к плаванию, о классификации и о предотвращении загрязнения окружающей среды.

Кроме того, в нарушение установленных законом требований двигатели автомобилей после заезда на палубу парома находились в рабочем состоянии, какого-либо надежного закрепления автомобилей не осуществлялось, а водители и пассажиры автомобилей при заезде, переправе, и съезде с парома находились внутри автомобилей. К тому же у индивидуального предпринимателя не оказалось удостоверения на право управления маломерным судном. По результатам проверки Волгоградским транспортным прокурором предъявлено исковое заявление в Иловлинский районный суд о признании действий предпринимателя по эксплуатации несамоходного грузового понтона и маломерного судна для перевозки транспортных средств, водителей и пассажиров транспортных средств незаконными и запретил эксплуатацию парома. Между тем, в надзорном ведомстве считают, ненадлежащее состояние парома создает угрозу жизни и здоровью потребителей. В связи с этим в Астраханский следственный отдел на транспорте ЮСУТ СК России направлено постановление и материалы проверки для рассмотрения вопроса об осуществлении уголовного преследования ИП И., по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ.



